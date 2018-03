Venezolanos siguen con el juego del T-Rex: Reportan fallas de ABA y Cantv

Mar 14, 2018 5:16 pm

Ciudadanos reportaron a través de twitter que el servicio de internet brindado por ABA y Cantv está completamente caído, en algunos casos la falla tiene más de una semana. Las denuncias provienen de diferentes lugares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde varios sectores del estado Zulia; desde Valencia, en múltiples zonas de Caracas, en Guatire, Cumaná, el estado Anzoátegui; los ciudadanos se quejaron de la caída del internet, en el caso de Santa Teresa denunciaron tener más de cuatro meses sin el servicio.

El llamado es a las autoridades para que se avoquen a solucionar los inconvenientes presentados por los usuarios del servicio.

@planabacantv •Desde el día 07-06-2017 no recibo servicio alguno de teléfono fijo ni de internet ABA.

•Hice varios reclamos a Cantv: #18066951 y #18197410

•Durante este periodo me he mantenido al día con las facturas, las he ido pagando.

•Mi número telefónico: 02123837676.

— Jean Simon jsimon73 (@jsimon73) 14 de marzo de 2018