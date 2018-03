Andrés Velásquez: Bolívar no convalidará farsa electoral de Maduro

Publicado en: Política, Titulares

Mar 15, 2018

Si algún estado tiene suficientes razones para no convalidar, ni acompañar este simulacro de elección que pretende el régimen, es precisamente el estado Bolívar.

Así lo dio a conocer el líder de Guayana, Andrés Velásquez, quien instaló en Ciudad Bolívar la reunión preliminar para la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre en la capital bolivarense.

Guayana víctima del fraude

“Esta entidad ha sido víctima del más escandaloso fraude electoral y del más grave irrespeto que se le cometa a un ciudadano que es manipular un resultado electoral”, recordó Velásquez.

“Aquí llegaron al extremo de cambiar un número por otro porque no les daban los votos y aun habiendo demostrado con contundencia y de forma irrefutable el fraude, Tibisay Lucena se hizo la loca y no respondió al pueblo de Bolívar, ni siquiera se dignaron a decir sí o no”, censuró el líder opositor.

Aseguró Andrés Velásquez, que “ese Consejo Nacional Electoral y Tibisay Lucena no tienen ninguna autoridad moral ni calificación ética para conducir una elección tan importante y tan determinante para la tranquilidad y el cambio político en Venezuela como es la elección presidencia”.

Convocatoria írrita

“La naturaleza de este fraude electoral está también en la convocatoria de esos comicios, ya que esta la hace un organismo ilegal, írrito, como es la Asamblea Nacional Constituyente que no tiene ninguna facultad para convocar una elección presidencial anticipada, 10 meses antes de lo previsto constitucionalmente”, subrayó el líder guayanés.

“En tal sentido, consideramos que todo aquel que se preste para esta mascarada, para hacerle el juego a Nicolás Maduro, se convierte en una suerte de candidato payaso, comparsa del régimen, que van a lavarle la cara y a convalidar un fraude que el pueblo venezolano no está dispuesto a acompañar”, enfatizó Andrés Velásquez.

Cambiar al CNE por una elección libre

“Aquí para comenzar el camino de una elección libre lo primero que hay que cambiar es ese CNE y esa es una condición determinante”, indicó Velásquez.

Afirmó el legítimo gobernador electo de Bolívar, que “cuando decimos que esta no es una elección libre es porque no es democrática, no está apegada a la Constitución, es porque no respeta la ley electoral en cuanto a la convocatoria seis meses antes del proceso de votación, es porque tenemos políticos inhabilitados y partidos políticos ilegalizados, es porque no tenemos nuevo CNE, es porque no hay un acta de supresión de la ANC que no puede estar viva cuando aquí haya una elección presidencial, es porque no se le pone freno al ventajismo oficial y al uso de los recursos públicos metidos en campaña electoral, es porque se sigue manipulando y extorsionando a los ciudadanos a través del carnet de la patria, de un punto rojo y de una caja CLAP, es porque no hay una verdadera y calificada observación electoral”.

Dejar solo a Maduro con su fraude

Concluyó Andrés Velásquez, manifestando: “En un momento tan delicado como el que vive la patria estamos orientados a constituir un gran movimiento nacional que hemos denominado Frente Amplio Venezuela Libre para que con la unidad de todos los ciudadanos, de todos los sectores del país dejar solo a Maduro con su fraude”.



