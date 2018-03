Así se había montado cinco días atrás el puente que colapsó en Miami (Video)

Mar 15, 2018 6:51 pm

Un puente peatonal colapsó este jueves en Miami dejando víctimas fatales. La estructura unía la ciudad de Sweetwater con la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), reseñó Infobae.

Un video publicado en el año 2015 muestra un prototipo del cruce que fue construido, principalmente, para brindar una mayor seguridad a los estudiantes.

El proyecto costó unos 14,2 millones de dólares. Según la maqueta promocional, la idea era transformarlo en un “puente icónico”.

La moderna estructura estaba sostenida por cables, y en las imágenes se puede observar que en ella había bancos y mesas para los transeúntes.

Un constructor aseguró que esa estructura “es la primera de su tipo”. “Está construida con hormigón autolimpiante que, cuando se expone a la luz solar, captura contaminantes y se vuelve blanco brillante”.

El puente de 950 toneladas, que había sido montado cinco días atrás, tenía más de 52 metros de altura.

La plataforma cayó sobre una autopista de seis vías, en la conocida calle Ocho a la altura de la Avenida 109. Por lo menos cinco vehículos quedaron atrapados.

Hasta el momento se desconocen las causas del colapso.

Munilla Construction Management (MCM), la empresa constructora del puente, emitió un comunicado tras el incidente:

“Los pensamientos y oraciones de nuestra familia se extienden a todos los afectados por esta terrible tragedia. El nuevo UniversityCityBridge, que estaba en construcción, experimentó un colapso catastrófico que causó lesiones y pérdida de vidas.

MCM es una empresa familiar y todos estamos devastados y haciendo todo lo posible para ayudar. Realizaremos una investigación completa para determinar exactamente qué salió mal y cooperaremos con los investigadores en todos los sentidos”.

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw

— FIU (@FIU) 10 de marzo de 2018