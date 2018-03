CAIGA QUIEN CAIGA Pregunta ¿Crisis Militar? o ¿Militares en Crisis? Por @AngelMonagas

Publicado en: Opinión

Mar 15, 2018 10:30 pm

Un nuevo capítulo marca el curso, de esto que identifican como “Gobierno” y que rige los destinos, de la otrora nación en desarrollo Venezuela. No solo es difícil definir a que nos enfrentamos los venezolanos, sino además hacia donde evoluciona, lo que desde hace mucho dejo de ser democracia. En el mejor de los casos, es cualquier cosa, menos una “democracia”.

Para muchos, estamos en presencia de una ANARQUIA MILITAR, dado el control de la vida gubernamental en manos de uniformados. Más de 20 mil militares ocupan cargos de gobierno. Los aspectos más importantes de la ciudadanía, está en sus manos.

En la Roma antigua, se habló de Anarquía militar, cuando el ejército romano proclamó a muchos como emperadores, cada uno enemigo del otro que sucedía. La mayoría murió en combate o asesinados y solo uno lo hizo por muerte natural. A pesar de que eso sucedió entre los años 235 y 268 de nuestra Era, guarda alguna similitud con nuestra Venezuela, pues en ese periodo de unos 50 años, se disparó la inflación en más de Un Mil por ciento y el desorden, las muertes, estaban al orden del día. Los gobiernos aumentaron impuestos y contrataron mercenarios para que los defendiera y obligara. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia.

El Modelo que se instauró en Venezuela, tiene como objetivo desaparecer las Fuerzas Armadas, tal como existen en las democracias. Algo parecido intento hacer Hitler y no pudo. Los colectivos y Grupos Armados (paramilitares) han asumido el control y la defensa de muchos territorios. No hay respeto de ellos hacía el componente armado y por eso, solemos escuchar, por parte de sus Comandantes, que las Fuerzas Armadas son “chavistas y anti-imperialistas”. Los militares tienen el monopolio de las armas y su principal misión es garantizar la soberanía y hacer cumplir la constitución. Cuando se pone al frente de una causa ideológica como el Castro-Comunismo, deja de ser institución para transformarse en Plataforma Partidista.

La mayoría de los soldados (Oficiales y personal de Tropa), se han opuesto a ese intento. Algunos han reaccionado más fuertes que otros y lógicamente, como parte del pueblo, también creyeron en ese Charlatán Universal llamado “Hugo Chávez”. La tiranía cubana lo sabe y por ello, desde el principio, iniciaron el proceso de armar grupos civiles y entrenarlos como un componente armado paralelo, insuflados con el espíritu de la dictadura de los Castros.

Muchos colectivos son absolutamente incontrolables por el gobierno. Para ellos no hay vuelta atrás. La ANARQUIA DEBE CONTINUAR. Dejo de ser un problema ideológico. Es cuestión de poder, de economía y porque no, de vida o de muerte. Allí se mezclan muchos intereses, narcotráfico, terrorismo, delincuencia común y pare usted de contar.

Una de las razones fundamentales para establecer que este gobierno no sale con votos, es el hecho de la cantidad de armas, municiones y equipos militares que poseen estos grupos. La mitad de Caracas y de muchas capitales están en sus manos. Aún ganando ¿Quién los desarma? ¿Quién los obliga a aceptar un gobierno democrático?

Inevitable en ese supuesto, que haya derramamiento de sangre.

PURGA INTERNA

Salvo los Generales y algunos Oficiales superiores que disfrutan el poder, la Fuerza Armada está destruida. Sería hasta vergonzoso como consecuencia de esta aseveración ir a un combate contra el invasor Guyanes, por ejemplo. Muchos menos contra el ejército colombiano. No somos capaces militarmente hablando de infligir miedo a un grupo de Boy Scouts Parapléjicos. El hambre reina. La desnutrición es una realidad en nuestros soldados. La moral presenta severas lesiones. Así lo diseño el Tirano Fidel Castro, lo continuo Raúl Castro y Nicolás lo ejecuta magistralmente. Chávez, tarde se percató y fue sacado del combate. Esa historia la contaremos en su oportunidad.

Lo que gobierna en Venezuela, no solo necesita un pueblo hambriento que se controle con dadivas, ayudas, bonos y cajas claps, también requieren que la Fuerza Armada sea incapaz de reaccionar, de obligar a corregir, de ser la genuina POLICÍA CONSTITUCIONAL, para la cual fue diseñada.

Por eso, muchas veces los venezolanos, ante la destrucción del país, la corrupción y el triste espectáculo de nuestros funcionarios, nos preguntamos ¿Por qué los militares no actúan? Es la misma inquietud que nos hacemos con el pueblo: ¿Hasta cuándo aguantará?

Al fin y al cabo, los militares, sus familias, no son extraterrestres. La gran mayoría siente y padece lo que usted vive todos los días en Venezuela.

Controlado el pueblo, los sectores políticos que le hacen el juego a los dictadores con este “parapeto de elección” y los otros sectores políticos que tarde reaccionaron para percatarse del juego macabro de Maduro, es necesario “peinar” la Fuerza Armada. Acabar con la disidencia que empieza a cobrar fuerza.

¿CRISIS MILITAR? ¿MILITARES EN CRISIS?

Las dos afirmaciones son válidas. ¿Es una crisis del sector militar o de algunos militares inconformes? El gobierno se manejara por la segunda, no obstante es igual de grave. Desde hace mucho, olvido lo que significa una Fuerza Armada digna y se dedicó a “beneficiar” a un grupo, a una elite militar, que hoy no goza de respeto, sino de una subordinación basada en el ideal “bolivariano”, no del Padre de la Patria, sino de la moneda. A cada señal de malestar, regresan los premios, los bonos. Lamentablemente, los militares como el pueblo civil, reaccionan como las focas cuando le muestran el pescado para hacer la “gracia” o “maniobra”. Tengo fe que esta actitud empiece a cambiar. Es lo que observó. Sería interesante, auscultar en los cuarteles, en los destacamentos, en las unidades de las ciudades y en especial de la frontera.

SEBIN CONTRA SEBIN

Genial la macheta de El Nacional

El alumno siempre supera el maestro, reza un dicho popular. Precisamente es el caso del General Miguel Rodríguez Torres. El hombre que junto al “Pollo” Carvajal, estuvo al lado del “intergaláctico” por más de 10 años y creo ese monstruo de mil cabezas, denominado SEBIN.

Según la periodista por excelencia de la fuente militar Sebastiana Barraez, la preocupación del gobierno, tiene que ver con la permanente relación de este con muchos Oficiales activos y en especial del 4F. Gobierno en alerta desde hace mucho. La periodista Beatriz Adrián señalo que “uno de los militares acusado el viernes, es el Tte Cnel Peña Romero quien fue detenido mientras fungía como director de Administración del Hospital Militar, pero en el pasado fue director de secretaria del entonces director del Sebin MIGUEL Rodriguez Torres (hoy detenido)”.

MADURISMO CONTRA CHAVISMO

A los ojos de los militantes del PSUV, la detención de Miguel Rodríguez Torres implica un ataque del Madurismo contra el Chavismo “ortodoxo”. El madurismo, o el intento de suplantar al chavismo, es igualmente una derivación de este. El madurismo no enamora a muchos que siguieron a Chávez, esa es una verdad “plena como la luna llena”. De seguir @NicolasMaduro en el poder, solo visitará el mausoleo para verificar que este muerto Chávez, aunque su cadáver todos sabemos, no está allí. Las fabulas son tantas. Algunos aseguran que Chávez está preso, oculto, en una fosa oscura en Cuba y que esa es la rabia fundamental de los Chavistas ortodoxos como Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, El “Pollo” Carvajal, entre otros.

ENTRE QUE CABEN CIEN, DOSCIENTOS Y MÁS

La Justicia Militar en Venezuela, perdió autenticidad. Como muchas veces lo señalo la “Momia” José Vicente Rangel, la Justicia Militar, es el brazo armado de la venganza política del gobierno de turno, en consecuencia no debe llamarse JUSTICIA. Son muchísimos los militares detenidos. Al no existir respeto, ni estado de derecho para los militares “conspiradores”, no podemos precisar de cuantos casos hablamos. Lo que sí, podemos asegurar, es que serán todos los necesarios para impedir una “rebelión”. Con los medios de comunicación masiva controlados, secuestrados, censurados y autocensurados, no sucederá lo que ocurrió el 4 febrero 1992. Ese error solo lo cometen gobiernos demócratas y no autócratas en el ejercicio del poder.

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO?

Ahora vienen por un 4F. ¿Quién? Esperemos y preparémonos para las consecuencias que podrían sobrevenir políticamente.

TORPEZA DE ALGUNOS MEDIOS Y OPOSITORES

¿Quién es más enemigo para el país? ¿Maduro o Rodríguez Torres? Ambos lo son. Uno debe ser priorizado como meta inmediata. Se hicieron otras detenciones y se esperan nuevas. Es una pelea entre DEPREDADORES. La oposición debe estratégicamente definir objetivos y tácticas. Es un desbalance que merece potenciarse sobre todo en el sector paramilitar.

La captura del General implica una fisura, un paso más a la desaparición del chavismo por parte del MADURISMO, que lucha por ser la tendencia dominante. Detrás hay una corriente ideológica de un crudo pensamiento del Oriente medio del mundo.

@NicolasMaduro pone una concha que muchos pisan. Observamos como periodistas desde acá en Estados Unidos, arremeten contra Rodríguez Torres, quien no es bueno ni merece perdón pero no es el enemigo mortal en la idea de terminar con el chavismo. Es lo que Maduro quiere: Odio contra Rodríguez para que lo olviden a él.

@NicolasMaduro tiene en la mira a varios, otro General consentido, un 4F, una heredera, entre otros. Ni el pajarito que habló con él se salvará, @NicolasMaduro lo enjaulará…

Si estamos en un gobierno de fuerte presencia militar, afectar esa estructura es bueno a los fines de lograr el objetivo. Sumar, dividir y restar. Un pañuelo en la nariz s necesario

LO ANUNCIAMOS

En mi columna del jueves 8 marzo 2018 en este medio, anuncie “PRÓXIMAS HORAS: Un general y otro grupo de oficiales serán “procesados”. Otras detenciones y cierres de medios. Dada las amenazas, quien escribe incluso pudiera no ver más la luz del sol. Es el riesgo que se corre en este país”. #Ojo Generales activos también fueron detenidos del ejército, Aviación, en Carabobo, Lara, Táchira, Guárico y Aragua.

