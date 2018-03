Condiciones para votar, por José Antonio Gil Yepes

Publicado en: Opinión

Mar 15, 2018 12:49 pm

Votar es un acto cívico supuestamente irrenunciable. El derecho a elegir en condiciones libres y justas, mediante el voto directo, universal y secreto; costó sangre, sudor, lágrimas, cárceles y muertos en Venezuela. Por lo que renunciar a votar no es cualquier cosa. Pero, ese sagrado compromiso sólo se justifica si está acompañado de condiciones justas. Aunque la elección impoluta no existe, las ventajas y trampas no pueden ser demasiado obvias ni de grandes proporciones porque, quienes las acepten, van a perder y se van a desprestigiar.

Entre las condiciones que necesitamos hoy, cabe destacar:

1.Abrir el período de campaña con el mínimo de 112 días que establece la ley.

2. Disolver la Asamblea Constituyente para garantizar a cualquiera que sea electo Presidente que su gestión no será obstaculizada.

3. Liberar y habilitar a los mejores candidatos de la oposición: Leopoldo López Mendoza y Henrique Capriles Radonski.

4. Devolverle a la MUD su tarjeta; eliminada arbitrariamente por el CNE para promover la abstención entre el 58% de independientes. Ésta es la única tarjeta con la cual votaría la mayoría de ellos.

5. Los candidatos deben demostrar no tener doble nacionalidad.

6. Establecer facilidades para que voten unos 3 millones de venezolanos en el extranjero: Un 90% votaría contra el gobierno.

7. Ampliar y publicitar la apertura del registro electoral a los jóvenes: Un 75% del 48% de ellos que está dispuesto a votar lo haría por la oposición.

8. Aplicar tinta indeleble para evitar el doble voto.

9. Garantizar igualdad de tiempo en los medios para todos, contando las cadenas oficiales.

10. Invitar Observadores internacionales equitativos. Se necesitan unos 20.000, y llegados con tiempo para que auditen el proceso previo.

11. Eliminar los Puntos Rojos: toldos ilegalmente ubicados muy cerca de los centros de votación para que los votantes chavistas entreguen, ilegalmente, la papeleta para recibir prebendas y demostrar lealtad.

12. Prohibir y sancionar el uso de bienes públicos para hacer campaña.

Cualquier violación a estas 12 condiciones da una enorme ventaja al oficialismo. En pocos días sabremos si debemos votar o abstenernos.

José Antonio Gil Yepes

Directivo Datanalisis

@joseagilyepes