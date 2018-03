Darwin Chávez: Henri Falcón, de “malquerido” a ¿fenómeno electoral?

Publicado en: Opinión

FALCÓN (I). Estimados lectores si yo les pregunto ¿Cómo ven la candidatura presidencial de Henri Falcón? ¿Cuál sería su respuesta? Estoy seguro que la mayoría opinaría que es un error, que es un Caballo de Troya del gobierno, que es un “colaboracionista” y el resto de epítetos y descalificaciones que abundan en las redes sociales. En lo personal trato siempre de ir más allá de lo obvio y poco me dejo llevar por los francotiradores de las redes sociales, quienes por cierto hacen mucha bulla pero no son representativos de la opinión mayoritaria de los venezolanos. Henri Falcón en este momento es el “malquerido” de la oposición ¿Por qué? Todo se basa en su decisión de contradecir la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no participar en las elecciones presidenciales y de la creencia de algunos sectores sobre que no se debe participar en los comicios. Eso le generó un bombardeo intenso contra su aspiración. Pero más allá de las bajas pasiones tuiteras, analicemos las posibilidades reales de Falcón. En un primer momento sostuve que por ahora no tenía ninguna oportunidad, pero eso pudiera comenzar a cambiar ¿Cómo? La política no es estática, ni tampoco es bueno mantener posiciones radicales y dogmáticas. Por eso dicen que en política 2+2 no son 4. Las posiciones y percepciones deben ser evaluadas constantemente para corregir las equivocaciones y actuar en consecuencia. En este momento hay dos realidades. La primera, que Henri Falcón le gana a Nicolás Maduro en todas las encuestas (como pueden ver en el gráfico que acompaña a este comentario). Tomando como base los estudios hechos por seis empresas; Venebarómetro, Datanalisis (dos encuestas), Innovarium, IVAD, Varianzas y Consultores 21 el promedio arroja para Henri Falcón un 32,3% y Nicolás Maduro 22,4%, o sea una diferencia de 9,9%. Pero además un amigo me explicó que IVAD hizo un ejercicio en el cual en un escenario muy cerrado Falcón tiene 29% y Maduro 26%, o sea un empate técnico. Todo eso a pesar de todas las críticas y demás sapos, culebras y dragones que han lanzado sobre esa candidatura. La otra realidad, es que los mismos estudios de opinión arrojan que la participación electoral estará cercana a la cantidad de electores que votaron en las pasadas elecciones del 10D, o sea que no le alcanza a Falcón para ganar a menos que un sector importante de los votantes oficialistas se deslice hacia esta opción como tabla de salvación ante la crisis y el desastre de Maduro, pero eso lo analizamos más adelante. Ante estas dos realidades ¿Qué debe hacer Henri Falcón? Trabajar, sumar e innovar. Uno de sus problemas es que no genera confianza y eso se corrige con un mensaje muy claro que lo deslinde del oficialismo y con propuestas que llamen la atención y generen esperanza en la mayoría de los venezolanos golpeados por la profunda crisis. La dolarización pareciera ser el eje adecuado de las propuestas para salir de la crisis ¿A quién no le gustaría ganar en dólares y no en bolívares? Hasta el venezolano más humilde y poco informado prefiere ganar en $ que en Bs. Pero además debe rodearse bien ¿Cómo es eso? Tiene que dar la sensación de equipo, pero eso no se logra con cualquier personaje que abunda en la vida política venezolana, sino con rostros que generen confianza. Con líderes, no sólo políticos, que le digan algo positivo a la sociedad civil. En términos algo duros, se trata de lavarle la cara a la candidatura de Falcón y que pase de ser un simple candidato, a convertirse en la verdadera opción para salir de Maduro y emerger de la crisis. Ya ni siquiera se trata de castigar al Presidente, sino de cambiar el modelo que sólo trajo miseria. Uno de los problemas para generar esa confianza son los errores que está cometiendo. Esa fotografía en la ONU al lado del embajador de Maduro en el organismo, Samuel Moncada, muy poco ayuda a mejorar su credibilidad. Ese fue un error obvio e inexcusable.

100 DÍAS. El Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, se acerca a los primeros 100 días de su gestión. Para ser exactos al momento de publicar esta columna (jueves 15/03/2018) tiene 88 días en el cargo. La marca de su gestión, por ahora, es el fracaso. La lógica indica que todo aquello que comienza mal, termina mal en la mayoría de los casos. No hay absolutamente nada positivo que mostrar. Es una gestión plena en basura, semáforos dañados, funcionarios “importados”, oscuridad en las calles, llanto por la falta de dinero, impuestos que pechan a los maracaiberos y show, mucho show. Una de sus primeras acciones fue encender la Navidad en la Plaza del Ángel, pero no fue capaz de reparar el semáforo de la intersección del Parque La Marina donde casualmente está esa plaza, que por cierto ya acumula más de cinco meses sin funcionar. Ahora montan el nuevo show: el Festival de la Orquídea con Venevisión. Un costoso, demasiado costoso evento, para una ciudad que supuestamente no tiene dinero. Si no hay dinero ¿Por qué y para qué firman ese oneroso contrato con Venevisión? ¿En qué ayuda ese evento a una ciudad que sólo quiere limpieza, orden, alumbrado público y reparaciones viales, entre otras cosas, de parte de la Alcaldía de Maracaibo? La respuesta es sencilla: nada. Eso es más circo que pan. Ese Festival de la Orquídea huele a guiso. Y el cocinero del guiso al parecer es un cantante que más que música ha hecho cuantiosos negocios turbios con la revolución y en la Alcaldía de Maracaibo los hizo a montones durante la gestión de Gian Carlo Di Martino. El trabajo del burgomaestre tiene una falla de diseño y origen ¿Cuál? El equipo con el cual se rodeó. El principal error fue entregar la Dirección General a Tony Boza y crear para Daniel Boza (hijo del primer mencionado) la Dirección General de Gestión Urbana. No hay el conocimiento y la experticia suficiente para ocupar esos dos cargos que representan la base de la operatividad de la gestión municipal. Esa nueva dirección tiene una carga de responsabilidades demasiado grande, que hasta ahora no ha sabido manejar. De hecho ya comienzan a caer las víctimas. Cuando el responsable de un alto cargo público fracasa, comienzan a caer fichas que forman parte del organismo ya que son acusados del fracaso. Esta semana fue destituida la Directora de Catastro por supuesta ineficiencia. No conozco a la señora que fue removida, pero es típico que los pendejos comienzan a recibir la carga de la mala gestión. Si un Alcalde tiene un mal equipo de gobierno está condenado al fracaso, pero si además el Alcalde no estaba, ni está preparado para ser Alcalde, la cosa se pone peor. Es inaudito e inexplicable que aún luego de 88 días de haber asumido el importante cargo, aun existan personas que están ocupando puestos en el gobierno municipal y no tengan sus resoluciones de nombramiento y delimitación de competencias. Señor Alcalde pregunte a la Sindicatura y la Consultoría Jurídica porque no han sido capaces de redactar esas resoluciones. Ojala el burgomaestre marabino entienda que debe mover la mata y rodearse de gente eficiente y que verdaderamente conozca de la ciudad.

DETENCIÓN. El pasado martes la noticia del día fue la detención del mayor general. Miguel Rodríguez Torres, bajo acusaciones muy graves de conspiración e incluso fomentar actos terroristas. Eso por supuesto desató reacciones de amor y odio en las redes sociales. En un primer momento para mí fue una sorpresa que finalmente el gobierno decidiera dar ese paso, luego de más de dos intentos fallidos por apresarlo. En aquellas ocasiones la intención existía, pero el rechazo de algunos sectores los hizo retroceder. Poco a poco comenzaron a aparecer detalles de la operación que llamaron mi atención. El primer detalle es la foto que aparece en esta columna, en la cual se observa como los funcionarios de inteligencia no esposaron al general, no lo llevan a empujones, no tienen sus rostros tapados, conversan con él y no se evidencia un despliegue de comandos para proteger la acción. Incluso la foto fue tomada a muy pocos metros del detenido, lo que evidencia que nadie intentó impedir la labor de los periodistas. Luego hasta aparecieron videos. Todo eso es muy irregular, sobre todo si recordamos cómo los cuerpos de seguridad del Estado tratan a los detenidos civiles y militares acusados de delitos contra la patria. Pero además debemos recordar que lo normal es que exista un gran despliegue, se desaloje el área, se monte un anillo de seguridad y se prohíba tomar fotos. Sólo recordemos lo que ocurrió hace algunos días cuando ingresaron de forma irregular al hogar de Leopoldo López y el trato que le dieron a los periodistas. Pero luego el mismo general se dio a la tarea de dar un dato muy curioso: lo llamaron para informarle que lo iban a buscar porque debía presentarse ante la justicia ¿Eso es normal? Creo que no. Las sospechas comenzaron a aflorar y surgieron varias hipótesis. La primera que fue una decisión que el “Madurismo” tomó inducido por alguien. Pareciera que les pusieron un peine y lo pisaron completo. Si analizan las imágenes que han circulado verán todos los detalles curiosos ¿Quién o quiénes intentan precipitar acontecimientos?

FALCÓN (II). Decir que los cuatro grandes partidos de la MUD están unidos contra la candidatura de Henri Falcón, es mentir descaradamente. Una cosa es lo que dicen algunos líderes e incluso la posición oficial de las organizaciones y otra muy diferente lo que piensan internamente. En este momento hay todo un movimiento que está tomando cuerpo en los partidos con el fin de salir a apoyar a Falcón. Si eso ocurre hay que saber entender y medir las razones por las cuales toman esa decisión. Lo primitivo es salir de inmediato a descalificar, sin antes analizar el contexto y que los motivó a dar ese paso tan complicado en la actual situación del país. Incluso hay un importante líder opositor que está muy cerca de anunciar públicamente su decisión de respaldar a Falcón y salir a recorrer el país a su lado. Ese goteo de apoyos opositores podría comenzar muy pronto ¿Es suficiente para aumentar las opciones de Falcón? No, pero ayuda mucho en la labor de llevar el mensaje a las comunidades. Una de las debilidades de la aspiración de HF es la carencia de una estructura electoral, cosa que es fundamental si de verdad quieres derrotar el ventajismo y a la maquinaria del PSUV. Sin eso es cuesta arriba ganar ¿Los partidos garantizan eso? Parcialmente. A un amigo que está cerca de apoyar a Falcón le expresé esa inquietud y me dijo que el activismo virtual puede ayudar a completar la estructura electoral, tal como se usó en la corta campaña presidencial de Capriles en abril 2013. Todo ese esfuerzo está marcado por la desconexión entre los partidos opositores y el ciudadano, cosa que no ocurría en aquel proceso electoral luego de la muerte de Chávez. En la medida que Falcón genere confianza, explique y propague su propuesta de dolarización, pero además logre consolidar su candidatura, en la misma medida el goteo de apoyos opositores podría convertirse en un chorro de respaldo ¿Lo logrará? Eso va a depender del efecto que cause el mensaje de Falcón en el ciudadano. Si él logra conectar con la gente, sus opciones se incrementan ¿Cómo conectar? Con propuestas que le permitan al pueblo visualizar soluciones a sus problemas de calidad de vida y además los invite a soñar con una Venezuela en mejores condiciones que las actuales ¿Alcanzará esa conexión? Si partimos solamente de los ataques en las redes sociales, llegamos a la conclusión que no podrá. Pero resulta que los bullosos de las redes son una mínima representación de los venezolanos. Falcón tiene que conectar con el ciudadano de a pie, que hace colas, que camina porque no hay transporte, que llora cuando no tiene comida para sus hijos, que hurga en la basura y ese que sufre en demasía. Medir las matrices en las redes es importante, pero no definitorio en una lucha como esta. Esperemos las acciones de Falcón y las reacciones que genere.

DIÁLOGO. Un amigo que integra la Mesa de la Unidad Nacional por fin aceptó contarme algunos episodios suscitados en las reuniones ocurridas en República Dominicana entre el gobierno y la oposición: “Había la posibilidad de encontrar puntos de coincidencia, pero la terquedad del gobierno y también de Julio Borges lo evitaron” ¿Qué hizo Borges? “No estaba dispuesto a firmar nada. No importa cuánto cediera el régimen, él dijo que no firmaría ningún acuerdo” ¿Por qué esa conducta? “Porque Primero Justicia al igual que Voluntad Popular no iban a firmar nada que creara las condiciones electorales para este proceso, porque al no tener candidato no estaban dispuestos a apoyar a Henry Ramos Allup o Henri Falcón”. Remató la fuente con una recta de 100 millas: “Es más Julio Borges usó el diálogo para poder salir del país, porque el gobierno sólo lo dejaría salir como parte de la delegación opositora. Inclusive los diálogos ocurridos en Caracas recientemente fijaban las elecciones para el 24 de junio y se aprobaba la sustitución de dos rectoras del oficialismo en el CNE, además de otras concesiones que concuerdan con las exigencias de la oposición, pero no se pudo llegar a un consenso porque PJ y VP no estaban de acuerdo con absolutamente nada”. Confieso que caí como Condorito de la sorpresa.

EL OTRO. No sólo Henri Falcón es el “malquerido” por los momentos en la oposición. También en el oficialismo hay un “malquerido”. La situación del presidente Nicolás Maduro no es nada alentadora. La crisis lo ha convertido en un líder poco querido por la dirigencia del chavismo. No sólo la dirigencia alta y la cofradía militar lo ven como un peligro, sino que en las bases hay una gran preocupación por lo que será su segundo mandato, si es que hay elecciones. Temen que otro período presidencial de Maduro se convierta en un cataclismo para la nación. No se creen el cuento de la prosperidad que viene después de la cita electoral. El chavista está pasando hambre y eso no es un invento de la canalla mediática. Los aumentos de sueldo y los bonos no están generando la felicidad que desea el “Madurismo”. Hay factores internos de peso que quieren salir de la actual gestión, pero el “Madurismo” controla la ANC y al CNE. El huracán interno en el PSUV es de categoría 5.

FALCÓN (yIII). La candidatura de Falcón no sólo debe trabajar para ganar el apoyo de los opositores, sino también de los oficialistas ¿No hay pleno apoyo de los chavistas a la candidatura de Maduro? No, para nada eso es así tal como analizamos esta semana en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/oficialismo-rechazo-interno-le-mueve-el-piso-a-maduro/). De hecho la corriente de opinión que rechaza a NM va creciendo con fuerza y muchos ven a Falcón como una opción viable, potable y salvadora. Viable y potable porque no ven a HF como parte del ala derechista de la MUD que quiere exterminar al Chavismo, sino como una opción moderada que facilitaría una transición sin persecución general. Debe haber justicia, pero no venganza y eso lo entienden muchos chavistas. Pero además la ven como salvadora. Los líderes de nivel alto ven la posibilidad de ceder el poder sin ser perseguidos, mientras que la dirigencia media y baja lo ven como la salvación para salir de la crisis. Aunque usted no lo crea en esa estructura de base del chavismo hay preocupación con las consecuencias que traería la reelección de Maduro: más hambre, más escasez, más hiperinflación y más sanciones. Incluso hay integrantes de la cofradía militar que estén tendiendo puentes, porque saben muy bien que la permanencia de Maduro en el poder que es insostenible y puede arrastrarlos a ellos hacia escenarios adversos y peligrosos. Si de verdad saben eso ¿Por qué no han actuado para evitar más problemas? Porque hasta ahora no habían tenido una opción que les permitiera actuar, pero además garantizarse inmunidad y comprensión ¿Esa opción es Falcón? Posiblemente sí. Si Falcón logra el respaldo de los militares, éstos le pueden garantizar dos cosas. La primera que el ala dura del chavismo respete los resultados en el caso de una victoria cerrada, pero además que el comportamiento del Plan República sea verdaderamente imparcial. Igualmente los militares pueden ser garantes de la estabilidad en el marco de una transición. Por eso cobra sentido lo afirmado por Eduardo Semtei cuando afirmó que ellos no veían con desagrado la permanencia del general Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa en la hipotética gestión presidencial de Falcón. El juego en Venezuela está muy trancado y para ganar ese juego hay que mover bien las piezas, pero sobre todo abandonar los radicalismos y hacer política con el cerebro. Observar y entender la política también implica analizar y dejar de usar las vísceras como epicentro del pensamiento. Es probable que Falcón pase de ser el actual “malquerido” a un fenómeno electoral que una a opositores y chavistas en torno a una misma causa: sacar a Maduro. También puede ocurrir que a pocos días del 20-M se retire con más pena que gloria.

UNT. Más allá del evento que se realizó en Caracas, en Un Nuevo Tiempo las cosas no están nada bien. Manuel Rosales está expuesto a una revuelta en Caracas porque hay dirigentes que están cansados del estilo de hacer política que no consulta, sino que él decide todo. Detrás del papelillo y la algarabía por la designación de nuevas autoridades, el malestar en UNT sigue creciendo.

PREGUNTA. Señor Gobernador del Zulia, Omar Prieto, le tengo algunas preguntas ¿Será verdad que la mayor parte de los vehículos y computadoras que son bienes de la Gobernación del estado y que desaparecieron luego de la victoria de Juan Pablo Guanipa no han sido devueltos? ¿Qué ha hecho su gestión para recuperar esos activos? ¿Será que se refería a eso y mucho más cuando dijo a través de diario Panorama que había recibido un “desastre”?

APAGÓN. Me cuentan que el Secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, fue víctima directa de los efectos de los apagones y fluctuaciones del voltaje, cuando el pasado viernes se le quemó la nevera de su despacho y eso le hizo agarrar una enorme molestia, por no decir una maracuchada estridente. Es muy bueno que los gobernantes sientan en carne propia lo que sufre el pueblo.

POSTURA. Por casualidad asistí a la primera reunión de conformación del Frente Amplio “Venezuela libre” en el Zulia, que se realizó en el Colegio de Abogados y pude conversar con el presidente del Partido Independiente del Zulia (PIZ), Carlos Alaimo, quien coincide en la importancia de darle pluralidad al frente no sólo en su conformación, sino también en la toma de decisiones. Incluso el médico, empresario y amigo personal propuso descentralizar el frente y que no sólo llegue a los municipios, sino a cada parroquia de los principales centros poblados. Pero además concuerdo con su exhorto a nunca olvidar la vía electoral y que si se logran las condiciones se debe participar en unas elecciones para erradicar al modelo que generó la crisis que tiene al pueblo pasando hambre.

SIN RELACIÓN. Consulté a un dirigente del PSUV a nivel regional sobre las relaciones con la gestión del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, y la respuesta fue tajante: “Nos enteramos de lo poco que hace a través de los medios. No hay la comunicación que es lógica. Eso es un reino de tres”.

VACÍO. El martes 13 de marzo a las 12:55PM recibo en mi correo un mensaje que llamó poderosamente mi atención. La comunicación anunciaba que el Alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, había juramentado a su gabinete de gobierno. De inmediato pensé que se trataba de un error de envío, porque no era posible que luego de 86 días posesionado del cargo es que estuvieran juramentado al equipo de gobierno. Verifiqué y no era un error. Todo era real porque ese día si había el burgomaestre de Santa Rita juramentado a su gabinete. Cabe la pregunta ¿Con quién estaba gobernando? O la interrogante correcta es ¿Estaba gobernando? Este Alcalde tampoco va por buen camino.

GUANIPA. El fin de semana me dieron el dato sobre la salida del país del secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien al parecer tenía más de tres semanas fuera del país. Por lo menos se confirmó cuando luego de estar desaparecido de los medios, reapareció con una reunión con un senador en México. Me aseguraron que no regresa, por ahora.

DOLARIZACIÓN. Un conocedor de la propuesta de dolarización de la economía que está lanzando Henri Falcón, me informó que la idea es que de arrancada se estabilice la economía y el salario mínimo se ubique en $120 y en tres años máximo alcance los $400. Si lo saben difundir adecuadamente, creo que calará esta idea en el colectivo venezolano.

SOLEDAD. Uno de los signos del fracaso de un gobernante es la soledad ¿La soledad? Sí, porque cuando un gobernante es conocido, bien evaluado y exitoso le sobran las manifestaciones de apoyo del ciudadano, así sea por el simple interés de recibir una ayuda ante un problema. En días recientes el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, estuvo en dos costosos restaurantes de Maracaibo y nadie se le acercó ni siquiera a saludarlo. Luego fue visto en el Sambil y tampoco se le acercó nadie. Mala señal.

DUDA. Consulté a varios amigos economistas sobre una duda que tengo: ¿De verdad desapareció el dólar militar Dipro? Nadie supo darme una respuesta firme. Se presumió que con el nuevo convenio cambiario que anulaba los anteriores, quedaba eliminado el Dipro. Pero la realidad es que en la norma no hay una alusión directa a una decisión como esa ¿Será que sigue vigente?

APAGONES. Consulté a dos amigos del PSUV en el Zulia sobre la crisis eléctrica y ambos reaccionaron muy molestos por los problemas causados a la población y la falta de información precisa. Coincidieron que el servicio está a punto de colapsar. A confesión de partes…

PRESIONES. Ya en la Gobernación del Zulia comenzó la presión contra el personal para que vote por Maduro el 20-M. Hay empleados dedicados a perseguir a sus pares esgrimiendo listas en las cuales aparecen los nombres de los “escuálidos”. Alguien desde muy arriba ordenó activar políticamente a todos los trabajadores y quien no haga el trabajo será…

OCP. Le recomiendo al Gobernador del estado que revise lo que está ocurriendo en la Oficina Central de Personal (OCP), porque acaban de nombrar a una dama en un alto cargo y se ha abrogado competencias que no tiene. Está amenazando al personal con descontar del bono de alimentación los días en los cuales los empleados no vayan a trabajar, sin tomar en cuenta las dificultades en el acceso a efectivo, los apagones y las deficiencias del transporte público. Pero además decidir eso escapa de sus responsabilidades.



