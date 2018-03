Ex novia de Danry Vásquez: Desearía haber presentado los cargos

Publicado en: Actualidad, Deportes

Mar 15, 2018 5:37 pm

La mujer que fue golpeada por el beisbolista profesional venezolano, Danry Vásquez, señaló al canal internacional Univisión, que lamenta no haber presentado cargos contra el ex jugador de los Lancaster Barnstormers.

Fabiana Pérez, habló y confirmó que los dos no se separaron hasta meses después del ataque de 2016. Vásquez se comprometió con una nueva mujer en noviembre de 2017 y ahora están casados.

Asimismo, Pérez aseguró que los dos habían estado juntos durante 6 años y estaban comprometidos en el momento del incidente.

Según información de los medios, Pérez no cooperó con los fiscales y presionó al fiscal de distrito para que dejara ir a Vásquez.

“Que Dios lo perdone. Él sabe lo que hizo. Me hizo mal, y en ese momento lo perdoné, pero si tuviera el conocimiento que tengo ahora, habría tomado una decisión diferente”, dijo Peréz a la cadena de noticia.

En cuanto a las personas que la criticaron por quedarse con Vásquez después del ataque, la ex pareja de Vásquez aseguró que, “es cierto lo que dicen: necesitas caminar una milla en los zapatos de alguien para saber cómo te sentirías en su situación. La gente no sabe lo que yo viví, la gente no conoce el miedo que yo sufrí”.

“Como dije, mucho de lo que ves en ese metraje, no lo recuerdo. Ahora veo el video y recuerdo momentos de la situación, pero realmente no sabes cómo te sentirías”, puntualizó.

Con información de TMZ