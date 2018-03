Guaidó: Cada vez que muere un niño en una maternidad por falta de insumos, no olvide que lo mató un corrupto

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 15, 2018 3:56 pm

El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática, diputado Juan Guaidó, participó en una consulta pública de la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción en el Colegio de Abogados de Valencia. Durante el encuentro, afirmó que cada vez que muere un niño en una maternidad por falta de insumos, es responsabilidad del régimen corrupto, ineficiente y represor de Nicolás Maduro.

Nota de prensa

“Todo lo que está viviendo Venezuela ha sido muy duro e injusto para nuestra gente, por lo que no se trata simplemente de recuperar dinero. Buscamos a través de la recuperación económica del país, recuperar nuestro gentilicio, nuestra identidad, nuestra fuerza y nuestro futuro. Cada vez que muere un niño en una maternidad por falta de insumos o atención, no olvide que lo mató un corrupto, lo mató un ladrón, por omisión o por complicidad”.

A su juicio, es momento de realizar una autocrítica, invitando a no tolerar la corrupción en ningún espacio. “Hoy no solo hay corruptos de cuello blanco, no olvidemos a CADIVI ¿Cuántos no rasparon cupos? ¿de dónde salía esa plata? como sociedad después de estos 18 años debemos aprender la lección para que más nunca se repita, para más nunca convalidar un fraude, para más nunca convalidar la corrupción ni ninguno de estos hechos que nos llevaron al colapso absoluto de todo nuestro país”.

Guaidó informó que actualmente se encuentran trabajando en el caso Andorra y que, sólo allí, hay involucrados más de 4.200 millones de dólares. Asimismo, señaló que “nos robaron el dinero y nos pretenden robar las oportunidades, pero no nos pueden robar el futuro, la energía y la fuerza para recuperar nuestro país ¡Recuperemos Venezuela!”