Mujer violaba a su hijo de dos años en el Hospital Clínico de Caracas

#CICPC detuvo mujer por abuso sexual en Caracas Una mujer identificada como: Carmen Elena Mayora Villegas, fue capturada por detectives de la División de Investigación y Protección en Materia del Niño, Adolescente, Mujer y Familia, por abusar sexualmente de su hijo de dos de edad, hecho ocurrido en la ciudad de Caracas. Gracias a un exhaustivo trabajo de campo y por medio de experticias médico forenses, se pudo conocer que el infante ingresó al Hospital Clínico Universitario, ubicado en la parroquia San Pedro, municipio Libertador del Distrito Capital, presentando un cuadro clínico de desnutrición crónica y traumatismo, el mismo se encuentra bajo cuidado médico. Cabe destacar que el personal del centro hospitalario denunció el caso, constatando que la progenitora fue vista en la habitación del centro asistencial donde se encontraba el menor de edad, tocándole sus partes íntimas y abusando de el. Los pesquisas se apersonaron hasta el lugar, donde logran la detención de la delincuente. La Fiscalía Nonagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, conoce la causa del hecho que se presenta.

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Mar 12, 2018 at 4:02pm PDT