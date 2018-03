¡Nadie sabe lo que pasará, hasta que pasa! por Carlota Salazar Calderón

Publicado en: Opinión

El mundo político murmura sobre una transición por Golpe de Estado, renuncia, acuerdos… otros que no saben cómo pero sentencian que este gobierno no aguanta más, ni el país tampoco. Por lo tanto, están pensando en el día D, unos con muy buenas intenciones preparando planes y otros, como oí decir al Maestro Chelique Saravia, para ver cómo quedan allí. Sin embargo, lo que observamos, a riesgo de que me tilden de chavista, no será la primera vez porque la intolerancia está a flor de piel, o pesimista, recuerden que un pesimista es un optimista bien informado, estamos muy lejos de cualquier cambio político inmediato en el país, y ojala esté equivocada.

Los procesos políticos no son inmediatos, en tiempos de la república tumultuaria el caudillo generaba cambios mediante las montoneras, guerrillas, en Democracia elecciones y un espacio político por otro. Al Páez conservador (1830-1850 y 1858) lo combate la corriente liberal; El Autócrata Ilustrado Guzmán (1870-1888), lo saca la Revolución Liberal Restauradora; durante la Dictadura de Gómez (1908-1935) se gesta la Democracia; a la Dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958) le gana la Democracia y a la hegemonía de AD y Copey, que rompe Causa R, se cambia por la Democracia Bolivariana y luego Socialismo del Siglo XXI, con lo que quiero significa que ese ¡Fuera Ya! hasta ahora, no se ha dado.

Pero, no estamos en democracia, no hay separación de Poderes Públicos, no hay seguridad jurídica, la ley es un comodín, las elecciones son cuándo y cómo le conviene al gobierno… esta es otra realidad y sí el gobierno está muy mal, la gente lo rechaza por la terrible crisis económica que han producido, pero sus bases están cohesionadas por un proyecto, por la dádiva….pero unidas, mientras que los sectores que nos oponemos estamos divididos, sin conexión ni lazos sociales.

El reciclaje de la MUD en un Frente Amplio Venezuela Libre que exigen elecciones libres. El frente MAS, Copey y Avanzada que creen que la vía es la electoral. El Frente de los Rectores, estudiantes y sociedad civil en el restablecimiento de la Democracia. El Bloque Constitucional por la vigencia de la Constitución. La Resistencia y Soy Venezuela abstención y calle. Los Constituyentista en una nueva Constitución. Cada uno con programas, líneas estratégicas y objetivos definidos, muy parecidos, pero desunidos.

Con esta realidad difuminada en múltiples pensamientos y acciones se abre un espacio para los que siempre han estado allí, en otro espacio rezagados, que han rechazado la violencia y los cogollos, que asumen que el problema no es legal sino político, que no creen en el socialismo, autoritarismo, capitalismo de Estado… pero apuestan a la participación ciudadana libre, protección a los discapacitados, atención a los pobres…humanismo, progresismo…ese espacio se abre para quienes negocian al aceptar, para avanzar, creyendo que la gente cambia de opinión con el convencimiento, acompañamiento, enamoramiento, en la fuerza de los afectos…en medio de eso nadie sabe que puede pasar, hasta que pasa.

