Principales acusados en demanda civil de Pdvsa en Miami dispuestos a colaborar con justicia norteamericana

Publicado en: Destacados, Internacionales

Mar 15, 2018 2:14 pm

La demanda civil interpuesta por un fideicomiso de Petróleos de Venezuela contra más de 40 acusados por delitos de corrupción, lavado de dinero, soborno y apropiación indebida de datos clasificados de la empresa petrolera venezolana ha generado varias acciones legales en la última semana. Por un lado, un grupo de venezolanos solicitó a la corte del distrito Sur de la Florida un Amicus curiae con la intención de confirmar que ciertamente es Pdvsa la que está detrás de la querella y por otro, se conoció que en Ginebra hubo dos arrestos y varios procedimientos relacionados con el mismo caso.

Por Maibort Petit

Este lunes se introdujo ante el juez de la causa un recurso para que se diera a conocer la naturaleza del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust y el documentos de constitución de dicho fondo.

El empresario venezolano-americano, Federico Alves informó a su salida del tribunal en Miami que la acción por ellos emprendida busca dejar claro que los abogados de la firma Boies Schiller Flexner LLP puedan obtener como lucro sumas millonarias en dólares de unos recursos robados al erario público de Venezuela y que pertenecen a los venezolanos. Para Alves este caso luce como otra estafa más y por ello hay que investigar al fondo el fideicomiso recién creado para este proceso en particular.

Por otro lado, se conoció que la petrolera venezolana presentó otra acción judicial contra los ejecutivos de la empresa Helsinge Limited, Saint-Hélier con sede en Ginebra por los mismos supuestos delitos, a saber, lavado de dinero, el soborno de funcionarios públicos extranjeros y los delitos de resta de datos. Para ésta querella, Pdvsa contrató al escritorio jurídico suizo Canónica Valticos de Preux (CVP).

Según una reseña del periódico La Tribuna de Ginebra la demanda fue presentada el 13 de febrero de 2018, es decir, tres semanas antes de haber sido interpuesta la acción civil en la corte de Miami contra la misma empresa y otros 40 acusados. Ver detalles aquí.

Según la demanda, la empresa Helsigne habría pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, además que sus ejecutivos habrían contratado a expertos en tecnología -de la misma petrolera- para clonar el servidor interno de la empresa estatal para obtener datos confidenciales y venderlos a muchos comerciantes para que lograran aprovecharse de la información adelantada para ganar licitaciones.

En la reseña aparecida en la prensa suiza se cita al abogado Guerric Canonica quien lleva la causa en ese país. El jurista confirmó que Pdvsa presentó la denuncia penal contra los ejecutivos de Helsinge por actos de soborno de funcionarios públicos y lavado de dinero. Dijo que la investigación aún está en pañales pero que no tiene dudas que demostrará la validez de los cargos.

La denuncia penal, presentada en Ginebra, dio lugar a un registro en la oficina del centro de Helsinge en la mañana del 2 de marzo y condujo al arresto de dos de sus empleados. Un empleado, con base en Caracas, fue liberado en el acto. La mujer había viajado a Suiza para una reunión de trabajo. Su abogado, Karim Raho, confirmó que fue interrogada durante dos días por la policía: “Ella colaboró en la investigación. Fue después de sus explicaciones que fue liberada. Estamos tranquilos en cuanto al resultado de los procedimientos que afectan a ella”, dice la nota publicada en el diario suizo.

Asimismo reseña que el otro acusado, un consultor, pasó once días arrestado en Champ-Dollon antes de ser liberado este miércoles. Su abogado Me Eve Dolon dijo que el septuagenario había estado en un viaje de negocios a Suiza durante dos semanas cuando fue arrestado: “Mi cliente colabora en la investigación”.

Jean-Marc Carnicé, ex presidente del estudio Bianchi Schwald, representa a Helsinge y a sus accionistas en este caso. Los abogados cuestionaron cualquier infracción de sus clientes. En la tarde del 2 de marzo, después de la búsqueda, se solicitó el sellado de un servidor de Helsinge. “Podría contener información protegida por el secreto profesional, secretos comerciales e información no relacionada con el procedimiento y, por lo tanto, inútil”, justificó el jurista que dice que aún no ha tenido acceso al procedimiento y la denuncia. El Ministerio Público de Ginebra confirmó a través de un correo electrónico que se abrió un procedimiento sobre este caso.

Helsigne fue fundada en 2004 en Panamá como una empresa de consultoría, luego pasó al comercio de bienes físicos, transporte y almacenamiento. El 23 de octubre, el grupo abrió una oficina en Ginebra, en el estudio BianchiSchwald, antes de mudarse dos veces.

Tres días antes de la instalación de la oficina de Ginebra, el cofundador de Helsinge había comprado una casa en la zona de Champel por 7,2 millones de francos. El ex empleado de Pdvsa tiene un permiso B y ha estado domiciliado en Ginebra por un corto tiempo. Él se encuentra actualmente en Caracas.

La reseña de prensa corrobora que los escándalos de corrupción en Venezuela han empañado la reputación del centro financiero suizo, y en los últimos años en Ginebra, el dinero sucio que emana de ejecutivos de Pdvsa o compañías asociadas que han sido depositados en cuentas en Suiza, de acuerdo con la justicia estadounidense. Se han congelado más de 100 millones de dólares en Suiza, una suma que desde entonces ha sido parcialmente devuelta. En febrero, Finma anunció que estaba investigando varios bancos en relación con sospechas de corrupción en Venezuela.