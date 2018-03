Runrunes de este jueves 15 de marzo de 2018

Publicado en: Opinión

Mar 15, 2018 5:53 am

ALTO

UNA RAZÓN:

La detención del Mayor General Miguel Rodríguez Torres era la crónica de una prisión anunciada. Se veía venir puesto que el exministro -integrante importante del alzamiento del 4F 92y director de la DISIP y el SEBIN desde 2002 hasta 2014- se había convertido en una piedra en el zapato del presidente. Sus posiciones críticas desde el movimiento Desafío de Todos (DDT) eran insoportables para el gobierno. Cuando expresó que las negociaciones en Dominicana entre gobierno y oposición eran un “golpe de estado en cámara lenta” por parte de Maduro, surgieron las voces más agresivas del régimen pidiendo su enjuiciamiento. Las reuniones con el estamento uniformado -que continúo teniendo- pusieron en alerta a sus enemigos en el alto gobierno. Sus críticas al asesinato de Oscar Pérez y su grupo. La participación de DDT en el Frente Amplio Nacional por la Defensa de la Democracia colmó la paciencia roja. A eso se añadieron sus expresiones en los últimos foros “privados” a los que asistió donde señalaba que “si en el 4F92 solo participaron 8 comandantes hoy llevamos más de 40 comandantes de batallones presos, y otras decenas de subalternos en la misma condición, acusados de estar conspirando contra Maduro”. Su cercanía con el ministro Vladimir Padrino como miembro del llamado “Grupo Grecia” -cuyo nombre deriva de la admiración de todos por Aristóteles- no impidió el accionar del SEBIN, o la DGCIM, para su aprehensión usando una orden de captura del año pasado. Cabello, del que siempre se dijo eran muy cercanos, se apresuró a deslindarse diciendo: “Nosotros no tenemos compromisos con nadie, con ninguna “vaca sagrada”, para nosotros no hay “vacas sagradas”. Mientras tanto la procesión va por dentro. Cada día son más los uniformados que piden su retiro. La cifra es tal que hasta los amenazan con quitarles sus pasaportes y prohibirles la salida del país tratando de que no pidan la baja.

OTRA RAZÓN:

Hay quienes achacan la decisión de ordenar su prisión a una recomendación dada a Maduro en la Cumbre del ALBA por parte de sus tres colegas, los únicos presidentes asistentes, Raúl Castro, Evo Morales y Daniel Ortega. Ellos le habrían alertado de “la facilidad de movimiento de MRT en el área militar y el flujo de información secreta que compartiría con países “enemigos”. Los cubanos, enemigos del militar desde hace años pues les puso freno, comparten inteligencia militar de primera mano con este gobierno. ¿Una purga al tipo Stalin o la de Fidel contra el muy temido general Arnaldo Ochoa, héroe de Angola? La acusación del gobierno fue inmediata a su detención. Entre otros párrafos: “Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución”. ¿Pruebas?

MEDIO

¿LA TRANSICIÓN?:

¿Será ésta el juego del gobierno con la candidatura de Henry Falcón? La foto del viaje del candidato a la ONU en compañía de los jefes de los partidos muy, pero muy, venidos a meno$, de los originales MAS y Copei era un poema. Creyendo que con ello “obligarían” al Secretario General de la ONU a recibirlos y a ordenar una misión de observación electoral cuando días antes ya el vocero oficial había negado ambas posibilidades. Mientras más tratan de que la gente lo deslinde del régimen, como muchos creen, este viaje “oficial” no ayudó nada. Los representantes de Rusia y China en Caracas han preguntado a mucha gente sobre su parecer. A todos les interesa una salida democrática. Unos hablan de Plan B. Preocupa “una relección que pueda implosionar”. Con angustia hablan del “Día D”-espués…

¿SIN RESPUESTAS?:

Son muchas las interrogantes desde el martes: ¿Quién del chavismo original aún sobrevive?, ¿Seguirá en los cuarteles el “Chávez Vive”?, ¿Será este el comienzo del nuevo partido de Maduro sin Chávez?, ¿Se abrirá la “caja de Pandora” de quien manejó los secretos del Estado por doce años?, ¿Es un mensaje para quien desde el ala militar se atreva a cuestionar de ahora en adelante viendo que no importa que sea alto jefe militar o chavista de origen?. Veremos …

