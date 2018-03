¿Sospechas de infidelidad? Así piensan las amantes

Publicado en: Curiosidades, sexys

La infidelidad es un tema escabroso que puede despertar nuestros instintos más salvajes, de verdad. No hay cosa que dañe más profundamente a una mujer que descubrir que la persona que ama le está siendo infiel y que de pronto todo lo que conocía resulta ser una mentira, reseña Soy Carmín.

Para los hombres, la infidelidad es un comportamiento “común” que suelen justificar con su naturaleza y de la que dicen, no pueden escapar, a fin de cuentas son hombres y está permitido (a menos que seas una chica, entonces es algo imperdonable).

En todo caso, no estamos aquí para hablar de las motivaciones y excusas que llevan a un hombre a serle infiel a su pareja y romper con todo voto de confianza, no, en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente importa: las razones por las que una mujer DECIDE ser la amante de un hombre.

Sabemos de antemano que ellos no desaprovechan oportunidad de ligar, pero lo que de verdad me parece lamentable es que una mujer acepte ser plato de segunda mesa. Ojo que esto no es una crítica ni un señalamiento, no pretendo denigrar a nadie al llamarle “amante”, sino al contrario, digamos que este es un mensaje de rescate que grita a los cuatro vientos “MUJER, ERES INCREÍBLE, NO ACEPTES MENOS DE LO QUE MERECES” porque a fin de cuentas eso es ¿no? recibir migajas de una relación cuyo fin es simplemente satisfacer a un hombre.

Por eso, vamos a tomar esta oportunidad para estudiar un poco la psicología de las chicas que aceptan mantener una relación con un hombre que YA tiene otra relación, en pro de comprender mejor sus motivaciones, inseguridades, miedos e intereses.

Relación amor – intimidad

Debemos estudiar este primer punto no desde el punto de vista de una mujer amante, sino desde el punto de vista de TODAS las mujeres. Nuestras emociones influyen mucho en nuestros pensamientos y por lo tanto, en nuestras decisiones.

Para las mujeres es difícil hacer una separación entre amor e intimidad, pues para nosotras el acto sexual involucra sentimientos de aceptación, atracción y protección, por lo que es más fácil acceder a tener una relación con un hombre casado si mantuviste relaciones previamente.

Ahora bien, no TODAS las mujeres son así, hay aquellas que pueden mantener relaciones sin compromiso emocional y eso está increíble, pero no cuando tienes que acceder a vivir en la sombra de alguien más. Aún así, en la mayoría de los casos, incluso las mujeres que aceptan su papel como “la otra” desarrollan sentimientos profundos hacia la pareja y es ahí cuando inicia el sufrimiento, no porque quieran ser la “esposa” sino porque quieren atención total, la cual no pueden recibir.

Decepciones amorosas previas

Muchas mujeres se sienten tan decepcionadas de sus fracasos amorosos o de la falta de compromiso de los hombres solteros actuales, que prefieren tomar el rol de “la otra” para conservar una relación aunque sea a medias.

Lamentablemente, este es el comportamiento más claro de que una mujer sufre de mala autoestima y que piensa que tiene que bajar sus estándares para ser amada.

