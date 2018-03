Esta fue la respuesta de Hassan Pena tras dar positivo en un control antidopaje

Publicado en: Actualidad, Deportes

El lanzador cubano de los Navegantes del Magallanes, Hassan Pena, señaló este viernes que dio positivo en en control antipodaje de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por consumir marihuana y no le apenaba reconocerlo pues no se trata de algún esteroide.

“Tengo mi conciencia tranquila. No hago trampa y menos consumo nada para mejorar mi rendimiento, todo lo que he logrado ha sido a pulmón y con mucho trabajo”, dijo al periodista José Alfredo Otero.

Esta es la segunda vez que el cerrador da positivo por una “droga de abuso”, así que fue castigado con una suspensión de 25 encuentros y, además, la LVBP decidió dejar sin efecto el nombramiento de Pena como “Relevista del Año” de la temporada 2017-2018.

“Lo que salió fue por marihuana y no me da pena decirlo, pues a nadie le he robado y a nadie he engañado. En los exámenes no salió ningún tipo de esteroide”, sentenció el cubano.

