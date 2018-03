Gobernador de Mérida: No votaré el #20May ni participaré en ningún acto de campaña de Henri Falcón

Publicado en: Actualidad, Política

Mar 16, 2018 8:32 am

El Gobernador del estado Mérida Ramón Guevara, dijo que no tenía problema de recibir a Henri Falcón como candidato presidencial cuando visite su Estado, pero dejó muy claro que no votará en las elecciones ni hará convocatorias “No votaré el 20M, ni participaré en ningún acto de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, estoy sumado a postura del frente unitario nacional”.

Nota de Prensa

Aclaró que La dirección regional de Acción Democrática quería participar con candidatos a legisladores pero “bajo las condiciones actuales será muy difícil obtener una victoria electoral, aparte que Avanzada Progresista, MAS y una parte de Copei que respaldan a Falcón, armaron una plancha impuesta de candidatos para el Consejo Legislativo Regional dejando por fuera a factores de la sociedad civil merideña e incluso a representantes política que forman parte del propio gobierno regional de Mérida”.

Asimismo, explicó que la no participación de Henry Ramos como candidato presidencial, en ningún momento está sujeta a un abstencionismo electoral. Por otra parte aseguró “No me arrepiento de haber ido a la ANC, fue un acto político, yo gané la Gobernación con votos y con un liderazgo producto de unas primarias, recuperamos 18 años de espacios que habíamos perdido, lo cual tiene peso de legalidad, al contrario de la figura política de un protector que no tiene ninguna legitimidad constitucional”.

Vienen apagones interdiarios

Después de diez días de apagones, aspira que a partir de hoy al menos se reduzcan las interrupciones eléctricas ya que los representantes del Gobierno Nacional en esta materia, anunciaron que cortaran la luz por espacio de cuatro horas interdiaria, la primera autoridad merideña espera que esta medida se cumpla y que no sea para tratar de atenuar las protestas por esta causa que se han generado en el Estado.

No encuentran ni médicos, ni enfermeras

El Gobernador de Mérida también manifestó que “no encontramos médicos, ni enfermeras en Mérida, muchos de los galenos que egresan de nuestras universidades no están haciendo ni el rural, prefieren irse en esas condiciones a otros países latinoamericanos. Esto sin contar con la deserción estudiantil que sobrepasa el 30 por ciento en la ULA, estamos trabajando con el rector de esa casa de estudios para aplicar algunas medidas que frenen los retiros estudiantiles”.

¿Cuál será el destino de la Policía del Estado?

“después de 180 días de intervención, quiero hacer un llamado a las autoridades nacionales para que definan que van hacer con la Policía del estado Mérida, si la van a dejar en manos de un militar, si van a ratificar la intervención o termina entregándola a la Gobernación. Seguimos pagando los sueldos de mil quinientos funcionarios de los cuales muchos también quieren irse dela país. Aparte tengo 300 uniformes, 220 pares de botas, no las he podido entregar porque hay que esperar órdenes del Ministerio de Interior y Justicia para que puedan recibir la dotación.