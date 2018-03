Me lo dijo un pajarito ¡Ojo pelao!, por Yrmana Almarza

Publicado en: Opinión

Mar 16, 2018 6:53 am

Mil disculpas… por problemas prolongados con el servicio eléctrico, esta columna no pudo ser publicada la semana pasada. Sin más, los pájaros de esta semana y muchas gracias por esperarnos.

Señor Gobernador Omar Prieto… le hago saber una situación bastante delicada que se está presentando en el mercado de Los Corotos, conocido como Cotorrera. Los espacios internos de venta, son de obligatoria compra en efectivo y el monto es de 60 mil bolívares cada espacio. Los usuarios se quejan del impedimento a pagar el alquiler del lugar para la venta de segunda mano por transferencia y ante la negativa de la actual administración a ofrecer un punto de venta para hacer los pagos. Resulta Señor Gobernador, que usuarios de la Cotorrera conocen que algunos personajes que allí trabajan vendiendo los puestos al público, están vendiendo efectivo y por esa razón, se niegan a beneficiar a los compradores de los puestos con un punto de venta o con el pago por transferencia. En La Cotorrera cada vez se vende menos y ahora los vendedores se enfrentan a quienes están de vivitos, vendiendo en las afueras de Cotorrera, personas que no sólo le restan clientela a los de adentro, que no sólo NO pagan el alquiler del espacio, sino que causan problemas de movilidad en la vía pública. Señor Gobernador, los vendedores de Cotorrera le piden por favor, intervenir.

En el Zulia… Los partidos políticos comenzaron nuevamente a moverse, a activarse pues. La limpieza en Un Nuevo Tiempo coloca, según me cuentan pájaros nuevos del partido, a mi colega y amigo Juan Carlos Fernández y al comisario José Luis Alcalá, al frente del partido en el Zulia; ambas figuras son un binomio fortalecido, pues uno tiene muy buen discurso y el otro tiene muy buena aceptación o poco rechazo en la mayoría de los espacios claves para los operadores políticos. En PJ, su líder principal sale a la palestra con un joven promesa de la política que milita desde sus inicios en la tolda aurinegra, Romer Rubio, quien tiene muy buen mensaje y está muy bien rankeado con los medios de comunicación; la frescura y sanidad política de Rubio es su mejor carta de presentación. Sigo viendo a los amigos de VPA aletargados en la acción de calle por lo que espero que pronto, asomen así sea la nariz, no importa que no tengan sede. AD si es verdad que no está haciendo nada, bueno, si hace, ver cómo se siguen acomodando. Ese partido de verdad necesita una urgente renovación porque gente valiosa es la que le sobra. En AD están como en el país, mucha gente buena quiere hacer cosas buenas pero los mismos de siempre no los dejan porque sencillamente, no les conviene.

Error… considero un grave error atacar a alguien que alguna vez fue militante del chavismo/madurismo y hoy ya no lo es. Me refiero al caso de la compatriota Reina Contreras, quien se hizo viral en las redes luego de que fuera grabada en un lugar público en la República del Perú, cantando en medio de un grupo de nosotros, de venezolanos, una canción que ella misma compuso y que relata un poco lo que sufrimos cuando decidimos irnos y digo decidimos no porque yo esté fuera, sino porque cada venezolano fuera soy yo misma. Resulta que a Carolina yo la conocí hace 15 años más o menos, en mi paso profesional por San Juan de los Morros, estado Guárico. En este tiempo el gobernador de la entidad era Eduardo Manuit. Carolina, la negra, la negrita, cantaba en los actos y eventos y sí, la región completa era chavista, bolivariana, socialista y bien comprometida con la revolución. La semana pasada, al ver el video y escucharlo y sentirlo, lloré, lloré porque vi como alguien que estuvo en algún momento bien identificado con los ideales de Chávez está fuera del país, llorando porque se fue. Para quienes creen que haber sido chavista o serlo, que haber sido madurista o seguirlo siendo es un error, permítanme expresar mi punto de vista: error es pretender que no lo sean. Cada quien puede ser lo que quiera y pensar como quiera, lo que no se puede aceptar es en nombre de lo que se piensa o se cree se le haga daño al prójimo. Carolina grita a todo pulmón en su canción “Me Fui”, para que quede claro que ella no quiso seguir siendo parte de “esto que llamamos Gobierno”, aunque sea mil millones de veces hija de quien es, otro de los motivos por los que es atacada y ofendida en las redes. Si después de haber vivido lo que vivió, hoy está en otras latitudes viviendo lo que está viviendo, pues me permito opinar que un error no condena a nadie. Un error, nos debe llevar la reflexión, a pagar las culpas que el mismo ocasione y nos debe llevar a una nueva conducta, rectificadora, constructora de cosas nuevas y mejores, pero jamás nos puede condenar y menos ahora, cuando los que están afuera y los que quedamos adentro, estamos en la obligación de ser lo mejor que podamos ser. Vamos a amarnos y a perdonarnos, para que caminemos juntos y juntos seamos más los que enfrentemos a quienes sí son los verdaderos culpables de las desgracias que estamos viviendo una importante porción de la población.

El Frente… Cuando El Frente Amplio Venezuela Libre salió lo creí amplio y libre de verdad. En el acto de su presentación en la UCV lo sentí así pero al siguiente, con los políticos de siempre, allí comencé a preguntarme, cuándo, cuándo llegará el día que la política de siempre permita que de verdad, venga una nueva generación de políticos a darle a este país lo que tanto necesita, una política con P mayúscula y de estatura.

Por cierto… me dijeron que los amigos de Voluntad Popular manejan la parte de prensa del frente.

CUIDADO!!! Me causa mucha pero mucha preocupación que los graves y dramáticos problemas que estamos viviendo y padeciendo los venezolanos están pasando por debajo de la mesa como si nada. A cada vez menos personas se les escucha hablar del hambre, de las muertes, de la falta de dinero, es como si cada quien resuelva como pueda y si no resuelve, pues no es problema de nadie más. Me trataré de explicar mejor: Si mi vecino está pasando las Caín, pues aquí en la casa no estamos nivel Caín. Así pues, ya el hambre y la muerte no son noticia y al no ser noticia, no interesan. Temas como el éxodo sigue importando porque importan a los vecinos que nos están recibiendo pero los problemas internos están dejando de ser importantes y están pasando a ser parte del día a día, se están convirtiendo en la normalidad social o los están convirtiendo. Cuidado con esto, porque estamos entrando en la ruta sin retorno que hará de lo que no está bien ni es correcto, lo normal.

+ 12 millones… “Los fracasados diálogos en República Dominicana le costaron al país anfitrión más de 12 millones de pesos que en bolívares la calculadora no me alcanzó, viáticos, hoteles de lujo, comida, pasajes y sólo vacaciones, nada más…” Gracias Gina Caldera, colega y amiga, por tan maravilloso dato. Que a ningún venezolano ni dentro ni fuera, se le olvide esto.

Dolor… Religiosos de la Sociedad Jesuita, entierran a sus chamos en edad escolar. Sí, los entierran. Los niños mueren de hambre en los pupitres de las escuelas. Discúlpenme, pero espero en Dios que este Gobierno lo pague muy caro, pero también los políticos asquerosos de la oposición que han permitido que estos bárbaros nos sigan gobernando. ¡Dios los castigará!

Pero también a ustedes… sí a ustedes, a todos los multimillonarios enchufados o no, vivito o vividores, aprovechadores o no que se hacen llamar empresarios y comerciantes que viendo esta desgracia, este pecado social no hacen nada porque sus barrigas están llenas y sus familias protegidas. ¡Dios los perdone porque la sociedad no lo hará!

La CIA… Bien, Tillerson se va y llega Pompeo, el de la CIA, el atrapa narcos, el papá de los helados. Veamos qué van a hacer.

Increíble… Escucho al presidente Maduro en campaña. Dice que votar por él es votar por la prosperidad, por la paz, que él arreglará la economía y yo me pregunto si es que mi colega y amigo Alfonso Hernández tendrá razón. En su más reciente artículo de opinión, Hernández afirma que nos gobiernan locos. Voy a terminar concediéndole algo de razón a Alfonso, porque un hombre que representa y es parte del peor gobierno que hemos tenido diga que él es la prosperidad del país, es de locos.

Protestas… los reclamos sociales de calle van en aumento. Pago de sueldos, malos servicios, hambre y oscuridad son los cuatro motivos por los que se están trancando calles nuevamente.

¿Y los siete millones? Saqué unas cuentas esta semana cuando Diosdado Cabello anunció el pasado 12, que dos millones 648 mil 940 venezolanos se han sacado el carnet del PSUV. La cifra me llamó la atención porque ellos siempre habían hablado de siete millones, la base dura del chavismo, del PSUV. ¿Dónde estarán esos siete millones que desde que comenzó la carnetización del PSUV aún no llegan a los tres millones? ¡Y eso que Maduro ya se inscribió!

Fedecámaras… Ayer jueves visitaron la ciudad el primer vicepresidente de Fedecámaras y la presidenta de Consecomercio. Junto a ellos, la plana mayor de la gremial regional y debo destacar que la situación que enfrenta el estado Falcón es de atención. El presidente de Fedecámaras Falcón relató lo difícil se torna la situación ante el cierre de la fronteras marítimas con Aruba y Curacao. Igualmente, el sector comercio, destacó que en el Zulia, se han contabilizado 365 apagones y fluctuaciones de voltaje desde el inicio del año, a razón de cinco episodios enfrentan los comercios diariamente. Elio Rivas, el actual presidente de la Unión de Comerciantes del Zulia, UCEZ, alzó su voz y pidió al Gobierno nacional que el Decreto de Emergencia, lo usen por primera vez en decretar emergencia eléctrica, a fin de gestionar los recursos para atender al sector. Como siempre el comercio diciendo lo que se debe decir. ¡Muy Bien!

Ausentismo… la falta de efectivo aleja a los niños del colegio y a los trabajadores de sus puestos de producción. Espero el anuncio unísono del sector empresarial en el que brinde transporte para que los trabajadores no dejen de ir a sus empleos y los empleadores no bajen la santamaría, esa que nos mantiene a todos aún en pie. Esta es una propuesta posible pues ya algunas empresas la tienen y lo que se debe es sencillamente buscar los mecanismos para que se materialice a mayor escala. Igualmente, el apoyo debería ser para que los niños, el futuro de mi Patria, no se embrutezca pues ahora más que nunca, necesitamos que nuestra generación de relevo se eduque para que no coma cuentos chinos ni le pinten pajaritos. Aunque esta última es de atención directa del Estado, pues el ausentismo mayor es en las escuelas públicas, el sector privado tiene toda la capacidad para hacer una muy buena propuesta.

MRT… Detuvieron a Miguel Rodríguez Torres. Lo acusan de complot e intento de ataque contra la Fuerza Armada Nacional. ¿Le pasará lo que a Baduel? En el teatro de las elecciones de ahora, el 20 de mayo, pienso que la última palabra sigue en manos del Plan República por la razón de siempre: ningún país serio ha dicho que reconocerá los resultados, el candidato opositor no lleva el sello de la MUD por lo tanto, no es opositor sino un señuelo poco útil. ¿Van los militares a validar eso? El tablero se mueve y hay que estar muy atentos a sus movimientos.

La última… El CNE sólo permitirá la inscripción de candidatos a Consejos Legislativos y Concejos Municipales si y sólo sí el partido del candidato postuló candidato presidencial. Aquí el traje está hecho a la medida.

Pague… Declare y pague los impuestos. Aunque a usted le guste o no en qué se invierte, el país necesita los impuestos y si se los roban o no, usted como ciudadano cumplidor de sus deberes formales está haciendo su parte. Hasta el dos de abril tiene plazo.

Se mueven las aguas… están soltando a los presos políticos. Este jueves salieron 5 más, pero así como salen unos, entran otros tantos, que también son presos políticos aunque trabajen con los rojos. Se trata de todos los funcionarios que renuncian o piden la baja y son privados por supuesta traición a la Patria.

En Colombia… ganó la derecha y Uribe fue el senador más votado. A mis hermanos colombianos, no saquen el pie del camino. Van muy bien.

Canal Humanitario… Trabajadores de la Salud y estudiantes, piden ante la Cruz Roja en Caracas, la apertura del canal humanitario. Es la sociedad civil haciendo su parte. Sigamos atentos.

Al Metro de Maracaibo… Por favor, la ruta Plaza Las Banderas – Plaza El Ángel se necesita con urgencia. Ustedes tienen la manera de hacerlo posible para el bien del bolsillo de los usuarios y de la movilidad urbana.

Henry Falcón… como todo en la política cambia, ahora resulta que Falcón le gana a Maduro.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana