Rubén Limas: ¡Refugiados!

Publicado en: Opinión

Mar 16, 2018 12:13 pm

Quien iba a pensar unos años atrás, que los venezolanos que migran al exterior, producto de la crisis económica y humanitaria jamás vista, seriamos catalogados como ¡Refugiados! Sí, así mismo como ustedes lo están leyendo, ¡Hecho en Socialismo!

La palabra refugiado significa: Emigrado, acogido a la protección de un país que no es suyo por razones políticas, religiosas, raciales, y en su mayor parte como consecuencias de las guerras. Es una definición muy específica que abarca sólo a las personas que han huido de su país y solicitado asilo en un segundo país.

Cuando finalizó la primera Guerra Mundial se creó en Ginebra la Oficina Internacional Fridtjof Nansen para Refugiados en 1921, creada inicialmente por 3 años, luego sustituida por la Organización Internacional de Refugiados en 1946, y finalmente el 14 de diciembre de 1950 por el Alto Comisionado para de las Naciones unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR. .

Es una de las principales oficinas en el mundo de ayuda humanitaria, con más de 10800 funcionarios en 128 países del mundo, ha prestado ayuda a por lo menos 63 millones de personas, y esto le ha hecho merecedor del premio Nobel de la Paz en 1954 y en 1981.

Su principal función es proteger a los refugiados que huyen de su país y brindarle condiciones dignas, para que reinicien sus vidas en condiciones normales. Deben velar por los derechos humanos, evitar el racismo, la discriminación, la xenofobia, y sobre todo evitar que una persona sea retornada de manera involuntaria su país de origen.

Es lamentable que hoy los venezolanos seamos noticia de esta manera. No era la forma en la que el mundo nos conocía en la mal llamada cuarta república. No hay duda, que a pesar que esta decisión de ACNUR no es salvo conducto masivo para todos los compatriotas que se encuentran migrando al exterior, ya que se deben cumplir algunos requisitos, significa una ayuda humanitaria importante para paliar la difícil situación que hoy viven millones de venezolanos que se han ido del país.

Sé por testimonios directos de muchos de ellos, lo duro que la están pasando para conseguir status legal, conseguir trabajo y comer. Pero todo parece mejor, que morir a mengua, sin medicinas, sin comida, o a manos del hampa, en nuestro país, gobernado por la clase política más corrupta e ineficiente de nuestra vida republicana.

Seguiremos luchando, para cambar esta situación para siempre, y volvamos a ser un país prospero, productivo y feliz.