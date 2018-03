Sebastiana Barráez: ¿Por qué Rodríguez Torres?

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 16, 2018 2:30 pm

Es el Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres. Desde finales de su gestión como ministro del Interior y Justicia, entró en la lista de los “sospechosos” de querer arrebatarle a Nicolás Maduro el poder. Eran tiempos en que el otrora ministro policía cumplía a cabalidad con sus funciones a favor de la Revolución. MRT fue implacable con los jóvenes que protestaban contra el Gobierno, especialmente en el año 2014. Los descalificó, los tildó de terroristas y, a quienes estaban en los campamentos de la zona de Chacao en Caracas, los señaló de consumidores de droga y promiscuos. Corrieron rumores de que planificaba alzarse, que tenía con qué, que controlaba armas a través de las policías del país. Además, MRT había extendido puentes hacia algunos dirigentes opositores, empezó a aparecer demasiado en los medios de comunicación.

Por: Sebastiana Barráez

Poco antes de los sucesos, donde murió el jefe del llamado colectivo 5 de Marzo, grupo formado por policías y ex funcionarios de la Policía Metropolitana, la relación entre MRT y Nicolás Maduro, estaba distante. Él le comentó a un amigo suyo que “esos son chismes que le han llevado al Presidente. Yo solo cumplo con mi trabajo y estoy concentrado en eso”. El 5 de Marzo empezó a señalarlos a él, a Maduro y a Diosdado Cabello, del asesinato de su líder José Miguel Ódreman. Justo fue la oportunidad del Presidente para destituirlo del Ministerio, dejando en el ambiente la sensación de que la causa fue la muerte de Odreman. Pero nunca la fue. Tanto es así que ese colectivo desapareció como referencia. Desde entonces MRT era vigilado. Él fue enfrentándose a Maduro al hacer declaraciones contra políticas del Gobierno. Varias veces pretendieron hacer creer que estaba involucrado con sucesos como los de Oscar Pérez. No es casual que Iris Varela lo odiara tanto y lo tildara de traidor. Ella repite lo que cierto sector del chavismo necesita, para ir preparando el terreno contra alguna astilla de la revolución.



COMANDANTES. Parece haberse dado cuenta MRT que la revolución había que reinventarla. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a varios oficiales, una vez que detectaron a un grupo de los más fieles a la revolución, de los “profundamente chavistas” fraguando un movimiento en el que coincidían con MRT. Hubo alarma, porque en él aparece el Tcnel (Ej) Igbert José Marín Chaparro (48 años), del 312 Grupo de Caballería Motorizada “GB Juan Pablo Ayala” de Fuerte Tiuna, alférez mayor de su promoción 1999 Coronel Miguel Antonio Vásquez. Contrae nupcias en 2003 con Karla Margarita Jiménez, de la que se divorcia en octubre 2009. Ella es la actual esposa del ministro y ex gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Marín Chaparro mantiene una cuenta en instagram, privada y con el nombre “blitzkriegim”. Su tesis, en enero 2009, para optar al Título de Especialista en Derecho y Política Internacional, en la Universidad Central de Venezuela, trató sobre La Guerra Asimétrica en las relaciones internacionales contemporáneas. En ella resalta como conclusión: “La guerra asimétrica es un tipo de conflicto en el que los oponentes presentan serias diferencias en cuanto a múltiples factores, siendo caracterizada por la explotación de las vulnerabilidades del más fuerte y el quebranto de su moral”. Y la dedica “A mi amada Patria, a quien juré defender hasta perder la vida…”. Y entre los agradecimientos incluye “A Hugo Chávez, el jefe, el hombre, el amigo, el padre..”.

DETENIDOS. Los comandantes, ya presentados ante el Tribunal Militar: Igbert José Marín Chaparro (Caballería Motorizada GB Juan Pablo Ayala de Fuerte Tiuna), Deibis Esteban Mota Marrero (Batallón GD Pedro León Torres), Erick Fernando Peña Romero (Hospital Militar de Caracas), Víctor Eduardo Soto Méndez (Caballería Blindada GJ José Laurencio Silva), Henry José Medina Gutiérrez (Batallón GB Juan Antonio Paredes) y Juan Carlos Peña Palmentieri que cursa Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. También los sargentos Julio César Gutiérrez y Yuleima Teresa Medina Guerrero, así como el 1TTE Jeiber Josué Ariza Apolinar.

MILITARES. Es un grupo importante el número de detenidos del llamado Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo. Un informe de Inteligencia revela que entre ellos, además de los nueve presentados, hay oficiales de diverso rango en el Ejército. Hay quienes habrían reconocido ser contactados y haberse reunido. Dos de esos que no asistieron a ninguna reunión, están detenidos por no haber reportado el hecho. De ahí surge el nombre de Miguel Rodríguez Torres, de quien supuestamente el comandante Marín Chaparro habría reconocido que se comunicaron. En estos momentos se están tomando medidas en la Fuerza Armada para descartar a otros involucrados y hacer cambios de jefes de varias dependencias castrenses.

