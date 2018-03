UNT rechaza decisión del CNE, exige el cumplimiento de la Ley Electoral

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Tras las declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tanía D’Amelio, en las que afirmó que el partido político Un Nuevo Tiempo no podrá postular candidatos para las elecciones legislativas regionales y municipales por no participar en las presidenciales, el coordinador general nacional de la tolda azul, Enrique Márquez, rechazó categóricamente esta decisión y exigió al órgano electoral respete la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Márquez aseguró que esta decisión pone en evidencia que el CNE en vez de cumplir y hacer cumplir las leyes las viola. Por lo que, indicó que “el hecho de que un partido haya dejado de postular para una elección no lo inhibe legalmente ni constitucionalmente de presentar sus opciones, en este caso para elegir legisladores regionales y municipales”.

“No solo viola la Constitución y la libertad que debe existir en Venezuela para la participación política de los ciudadanos y de los partidos, sino que están legislando sobre materias que no le corresponde. La legislación es una competencia de la AN y el CNE no puede coartar la posibilidad que un partido político postule cuando tenga a bien a postular”, agregó el también parlamentario.

Igualmente, recalcó que con esto se está violando el derecho de los electores de recibir la oferta electoral completa. “Esto complementa la violación de la Constitución, de las instituciones como la Asamblea Nacional y de los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario nacional de organización de UNT, Angelo Palmeri, explicó que esa decisión es claramente “un pase de factura” y una absoluta ilegalidad ya antes vista con otros partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia.

“En una democracia los ciudadanos tienen el derecho a decidir en unas elecciones libres y transparentes, y los partidos tienen derecho a presentar y postular candidatos o no de acuerdo a la realidad política que se está viviendo el país”, acotó Palmeri.

Igualmente, alegó que “el simulacro electoral presidencial está convocado con las legislativas para forzarnos a participar en un evento que no garantiza la libre participación de los venezolanos. Coherentes como siempre, nuestra lucha no es por un diputado o un cargo, es por el cambio de Gobierno para que exista verdaderamente un cambio en Venezuela”.

Por lo que exigió al órgano electoral que no siga presentándose y siendo cómplice de la violación del derecho de los venezolanos y cumplan con la responsabilidad que tienen con el país.