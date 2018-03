Vargas Llosa y Almagro exigen cancelar las presidenciales de Maduro

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Mar 16, 2018 9:58 am

El escritor y el secretario general de la OEA califican de farsa electoral los comicios convocados por el presidente de Venezuela, publica El País.

“Cuando escribí sobre los dictadores Trujillo y Odría, también escribí de alguna manera sobre [Hugo] Chávez y Maduro”, ha afirmado este viernes el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en un encuentro sobre la crisis venezolana en la Casa América de Madrid. El novelista ha señalado a Cuba y Venezuela como los últimos rescoldos de una época en la que “América Latina era una sucesión de dictaduras militares” y producía personajes como el dominicano Rafael Leonidas Trujillo, en torno al que gira La fiesta del chivo, o el peruano Manuel Odría, uno de los eje de Conversación en La Catedral. Vargas Llosa y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), han hecho un llamamiento contra las elecciones presidenciales que convocó Nicolás Maduro para el 20 de mayo.

Henri Falcón, líder de un pequeño partido de la coalición opositora de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), exgobernador de Lara y exmilitante chavista, rompió filas en la alianza y será el único candidato crítico con el régimen que participará en los comicios. El grueso de la MUD considera que las elecciones no cuentan con las garantías democráticas necesarias para ser legítimas. El secretario de la OEA ha afirmado que esta “candidatura beneficia al Gobierno”. “Siempre le hemos pedido a la oposición venezolana que separe la paja del trigo. Falcón es la paja que se ha separado sola”, ha señalado Almagro, quien identificó al exgobernador como un elemento de división de vieja data entre la oposición.

Vargas Llosa en @casamerica: “Cuando escribí sobre los dictadores Trujillo [La fiesta del Chivo] y Odría [Conversación en La Catedral], de alguna manera también lo hice sobre Chávez y Maduro” — Felipe Sánchez (@DavidFelsan) 16 de marzo de 2018

“El camino no son las elecciones que ha convocado el régimen. Este proceso electoral es una farsa”, ha criticado Vargas Llosa. El escritor ha reconocido, no obstante, que pese a los casos concretos de Venezuela y Cuba, el resto de la región ha experimentado un cambio democrático favorable con respecto a hace tres décadas o incluso menos. Es esa comparación la que, en su opinión, hace más triste el caso de Venezuela, una país en el que gobierna una Asamblea Constituyente en la que no hay ningún representante opositor y que funciona como el brazo ejecutor de Maduro. “En Venezuela ha habido una regresión brutal. Era un país que no solo no iba mal, sino que iba bien. Había elecciones libres, libertad de prensa, tuvo excelentes gobernantes”, ha recordado el Nobel. “Desde luego que había corrupción”, ha matizado, “pero era ínfima si se compara con los niveles de hoy”.

Almagro ha incidido en esta escala de descomposición a la que ha llegado el chavismo. “Se trata de un régimen con variables criminales. Es un Estado narcotraficante. Tenemos todas las variables del poder del Estado concentrado en variables del narcotráfico” ha asegurado. “Tenemos además una distribución grosera y manifiesta de pasaportes para organizaciones terroristas”, ha afirmado en referencia a la supuesta alianza del vicepresidente Tareck El Aissami con el partido-milicia chií libanesa Hezbolá para facilitarles documentos de identidad. “El tema que resuelve todo esto es la democratización de Venezuela”, ha agregado el diplomático uruguayo.