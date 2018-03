Wuilly Arteaga, un violinista contra la represión

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 16, 2018 9:36 am

Un mensaje de los editores de The New York Times: Este video de opinión retrata a Wuilly Arteaga, de 24 años, reconocido por tocar su violín durante protestas mortíferas en contra del gobierno venezolano de Nicolás Maduro el año pasado. Wuilly, quien no tenía hogar, se enseñó a sí mismo a tocar el instrumento por medio del internet y posteriormente se unió al famoso programa musical de El Sistema. Después de ser detenido y torturado en prisión por su participación en las protestas huyó en busca de seguridad a Nueva York, donde forma parte del éxodo que ha creado uno de los mayores desplazamientos de personas en la historia reciente latinoamericana.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la cantidad de venezolanos que ha solicitado asilo alrededor del mundo aumentó en 2000 por ciento desde 2014. Mientras observa desde su exilio cómo la crisis se profundiza, Arteaga le urge al mundo ayudar a sus compatriotas.