Yo tenía una luz que a mí me alumbraba…, por Robert Alvarado

Mar 16, 2018 6:11 pm

“Hay dos maneras de difundir la luz. Ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Yutang Lin

El país a oscuras, mientras el Pran de la República, y los de su carro, tienen el descaro de asegurar que los apagones se mantendrán por 15 días más. Seguramente saldrán a decir que compremos velas o hagamos mechurios, porque las centrales eléctricas están colapsadas. En Barinas, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Alto Apure a partir de este lunes 12 de marzo iniciaron “legalmente” el RACIONAMIENTO, o sea, los apagones anteriores solo eran pruebas. ¿A cuántas iguanas culparán? El que se esté comiendo el cuento de que los apagones brutales son culpa de la sequía o de Trump, es un bolsón. Corpoelec está en colapso, con los cables de alta tensión cargados con kilowatt$$ de corrupción y falta de eficiencia.

Cada apagón, o como lo llaman técnicamente, “evento operacional no previsto”, es un conjunto de delitos de corrupción. Los apagones no son responsabilidad de “la madre naturaleza”. La respuesta la tienen los Bolichicos y sus cómplices en el gobierno. La causa de los apagones que busca Motta Domínguez no está en los ríos, está en Viena, Austria, donde vive el incalificable Jesse Chacón, el que comenzó los apagones con falta de mantenimiento, capacitación, de eficiencia, de ética, de profesionalismo, pero sobre todo, con los desfalcos casi increíbles que le causaron a CORPOELEC, y lo único que generaron fue una crisis eléctrica permanente que no pueden ocultar con las excusas burdas e irrespetuosas que argumenta el régimen para tapar el desastre.

¡Qué payasos! Entre gallos y medianoche, porque así de eficientes trabajan, @CorpoelecPOR publicó de madrugada el horario de RACIONAMIENTO para el Estado Portuguesa. Entre risas y amargura, me comentó mi prima: “Yo no entendí, sacaron unos horarios para los apagones y ajá ayer se fue a otra hora de la que pusieron en esa vaina”. Esas escenas forman parte de la película de los apagones, más súbitos que programados, seguro se pondrá peor, ahora que se “sobrecarga” al sistema por cosas tan simples como la demanda que genera el encendido de las máquinas de minar bitcoin en todo el país, imagínense en el Zulia, el estado con más aparatos de esos, el jalón de energía se traduce en bajones y apagones.

Así que la oscurana será para rato, la Sayona y otros espantos andan de fiesta hasta en la Gran Caracas, a donde los apagones llegaron y se hacen sentir. ¿Sabotaje o falta de respuesta? Es un hecho, los apagones en Caracas se intensificaron en las últimas semanas. Al menos 20 horas sin servicio eléctrico estuvieron en San Bernardino hace apenas unos días, adicionalmente se contabilizaron más de 400 apagones durante enero y febrero de este año. Precisamente en la capital del país, a propósito de los embates de los apagones, se comenta que este “es un ambiente propicio para un golpe de estado en Venezuela. Apagones prolongados a granel, cacerolazos con furia y militares sublevados”, hay caraqueños asegurando que “algo grande se está cocinando, pero con tantos apagones no pueden verse los detalles”.

Mis estimados lectores, yo humildemente les voy a sugerir algo, comiencen a comprar sal gruesa. Con esto de los apagones y, lo que es peor, las caídas de voltaje, se dañarán los equipos de refrigeración y tendremos que comenzar a salar la comida para su conservación. Todos sabemos que el gobierno no responderá por los daños causados por culpa de su irresponsable gestión; miles de electrodomésticos perdidos por los apagones y los venezolanos sin posibilidad de reemplazarlos por la grave situación económica, son circunstancias que también forman parte de la grave crisis que vivimos. La angustia y el desastre se imponen: “Al menos una veintena de comercios fueron saqueados en Mérida y Trujillo en medio de protestas por los apagones de los últimos días, y esto ha arrojado un balance de 20 personas heridas y otras 20 detenidas según información oficial preliminar”. En Táchira murieron 3 pacientes por apagones, una joven de 25 años sufrió infarto y no pudieron reanimarla, un bebé de 4 meses y un hombre de 78, la planta eléctrica colapsó. Como si fuera poco, “fallas en él servicio eléctrico pueden apagar la vida de 89 pacientes en Trujillo. Su tratamiento de diálisis se ven en riesgo ante los constantes apagones en esa entidad.”

Después de los apagones de estos días en los estados Mérida, Táchira, Barinas, Lara, Zulia, Portuguesa, Falcón, Bolívar y Miranda, además de fuertes bajones de luz, debemos prepararnos para “el Mega Apagón Nacional ante el colapso del Sistema Eléctrico”. Y el Pran y su carro gozando un puyero, porque la gente se está acostumbrando a echar chistes y jugar dominó durante los apagones. No dicen para aprovechar y hacer Guarimba y cerrar calles, salvo en Barinas donde han cerrado varias. Esos son los mismos que van a votar para salvar la Patria. Pero a pesar de eso, de que los grupos de WhatsApp tienden a silenciarse, no es que no haya cosas noticiosas, son más bien los apagones, la falta de datos o conectividad, las depresiones y todo mundo viendo cómo resuelve; a pesar de eso, las protestas se han hecho sentir, militares y policiales en ellas han llevado piedra pareja.

Ante estos escenarios, el régimen repotencia el concurso para escoger su excusa más insólita por los apagones: iguanas, rabipelaos, varas, sabotajes, ¿cuál escogerán? Lo realmente grave es que todos los indicios apuntan a que los culpables son quienes, como yo, y tal vez usted, se están comiendo un cable. Ahora bien, el régimen tiene un riesgo, si le piden comprensión a la gente por los apagones, corren el riesgo de que de verdad la gente comprenda qué ocurre y los señale como responsables. Por mi parte les digo, no sigan creyendo en racionamientos de luz, la verdad, los apagones vinieron para quedarse, y de acuerdo a los especialistas, el gran apagón viene en camino. La única forma que no continúen los apagones en Venezuela, es que les apaguemos la LUZ en Miraflores.

