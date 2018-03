Apagón de una semana en El Manteco reenciende alertas sobre crisis eléctrica en Bolívar

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Tras cinco días sin servicio eléctrico en la localidad de El Manteco, en el municipio Piar del estado Bolívar, no ha habido respuesta oportuna ni de las autoridades locales ni de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para solventar la interrupción. Apenas para este este viernes estaba previsto que la alcaldesa Yulisbeth García visitara la comunidad, cuando estaba a punto de cumplirse una semana del apagón. Así lo reseña correodelcaroni.com

Por María Ramírez Cabello

Comerciantes de El Manteco, junto con miembros de la comunidad, lograron el jueves contactar a una empresa especializada en telecomunicaciones en Upata para reactivar la planta auxiliar de la antena de la telefónica Movistar y restituir la cobertura. “Movilnet en cambio sigue sin señal”, informó el transportista Oswaldo Rendón.

El diputado a la Asamblea Nacional por el circuito tres del estado Bolívar, Américo De Grazia, ha denunciado día a día la gravedad de la situación en El Manteco por el alargado apagón.

“Comerciantes reportan pérdidas millonarias en productos que requerían obligatoriamente frío. Carne, pollo, embutidos, víveres. Lo insólito es que hasta hoy viernes ni el gobernador impostor, Noguera, ni la alcaldesa de Piar, que se supone vive en Upata, han dado la cara”, denunció por la red social Twitter.

Pérdidas para todos

Marianny Rendón, trabajadora de una papelería en el centro de El Manteco, cuenta que tienen una semana sin generar ingresos por el cierre obligado, producto de la falta de luz. “Los negocios regalaron o remataron los pollos y la carne para que no se dañaran y las poquitas presas que tenía la gente se las tuvieron que comer para no perderlas”, dijo.

La joven envió a sus dos hijos a la casa de su madre, en Ciudad Guayana, para evitarles el malestar de dormir y pasar tantos días sin luz. “Los baños de las escuelas están colapsados porque no tienen agua y no hay comida. Si alguien viaja pido que me traiga dos pollos y guardo uno en la casa de mi hermano porque tiene una planta eléctrica”.

“Los que tienen posibilidades se van a Upata a dormir y vuelven en la mañana, pero los que no, tenemos que quedarnos acá alumbrando con velas”, explicó.

La directora general de la Alcaldía de Piar, Eunice Ríos, que había informado que el servicio se restablecería el sábado, dijo este viernes que la restitución será “el fin de semana” sin precisar día.

“A partir de hoy (viernes) se va a procurar el traslado y la alcaldesa va saliendo a El Manteco, ayer no pudo ir, pero durante el fin de semana estará resuelta la situación”, insistió.

Los Jabillos se hace sentir

La funcionaria sostuvo que en la mañana de este viernes también se trasladarían a la vía a El Pao, en donde comunidades protestan por problemas en el servicio de agua, gas y transporte.

El concejal Rafael Saavedra precisó que esta protesta fue a la altura del sector Los Jabillos en la vía a El Pao, en donde ha habido graves problemas en el acceso de las unidades de transporte por el deterioro de la vialidad. “Las camioneticas tipo perrera se han reducido, antes había más de 20 unidades, hoy en día si acaso hay cinco, es mucho”.

De Grazia, por su parte, atribuyó la falta de protestas en localidades como El Manteco a la presencia de “pranes” en los yacimientos mineros. “Ese es el control social que ejerce el régimen en esos predios”, puntualizó.

Han sido los últimos días una muestra de la negligencia gubernamental para enfrentar la crisis eléctrica. El pueblo de El Manteco lo enfrentó esta semana, sin contar con otras aristas de la crisis social y económica que arropa a todos los venezolanos.