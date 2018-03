Cristina Carbonell: Alimentos para el Alma

Publicado en: Opinión

Mar 17, 2018 8:33 am

Cada día al levantarnos tomamos el desayuno; un café, una arepita. Procuramos alimentar nuestro cuerpo, pero no alimentamos nuestro espíritu. Nos levantamos cansados acumulando el estrés y las obligaciones de días y semanas. Sobre todo en estos momentos que el mundo se encuentra en una crisis por la falta de amor, para con nosotros mismos y por ende el amor por el semejante.

Tenemos fechas de plazo para todo: los pagos y de vencimiento de las pólizas. Sin embargo, hacemos caso omiso al hambre que acumula nuestra alma. Desde la escuela aprendimos a alimentar solamente el cuerpo. Pero no es tarde, tomar conciencia es el primer paso. ¿Hace cuanto no descansas? El alma también requiere sus alimentos, son el descanso, la paz, el amor, el contacto con la naturaleza y los seres que amamos.

Hemos sido empujados por el sistema en la búsqueda de una meta tras otra hacia el éxito; un nuevo carro, un nuevo post grado, más dinero o mas poder social. Preferimos tomar antidepresivos, calmantes para los dolores, alcohol y estupefacientes ante la ansiedad o el malestar. ¿Pero nos detenemos un minuto a escuchar el mensaje que el cuerpo nos está dando? El cuerpo nos da mensajes a través de los dolores corporales, una gripe que requiere reposo o en los casos más críticos enfermedades cardiacas o cancerígenas.

Tenemos más redes para comunicarnos, pero no hay calidad en los mensajes que inundan las redes y el internet. Busca el alimento para tu alma, cada una es diferente, pero a groso modo podemos;

– Tomar descansos en los que solo poner la mente en blanco durante 1 minuto puede ser suficiente. Dormir de 6 a 8 horas.

– Sentarnos cerca de un árbol puede limpiar nuestras cargas energéticas.

– Meditar, buscar a Dios, orar, tomar conciencia de que somos una chispa de amor.

– Compartir con los seres que amamos nuestra familia y amigos son una fuente muy nutritiva de alimento espiritual.

– Tomar baños largos.

– Un buen libro, una película, una canción, un poema, una obra de arte puede conectarnos con lo bello de la vida y devolvernos la alegría.

– Nadar, hacer yoga o cualquier deporte mantiene altas las endorfinas y por ende nos hace felices. También eleva el sistema inmunológico.

-Practicar la respiración consciente de cada aliento por unos minutos. Hacer terapias energéticas o un buen masaje.

No debemos hacerlas todas, pues sería también una lista de pendientes. Cada alma se sentirá alimentada por medio de algo diferente, para descubrir ese alimento es de gran importancia desarrollar nuestra inteligencia espiritual, para así aprender a escuchar los mensajes, y anhelos de nuestro corazón que es el seti (casa del espíritu) El resultado final será salud mental, física y espiritual. Y una mayor conciencia de la vida.

Y Tu ¿Cómo Alimentas tu Alma?

Cristina Carbonell

Fundadora de la Escuela de Inteligencia Espiritual Brújula Interna

www.brujulainterna.com

@brujulainterna