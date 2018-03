Declaración del Mayor General Cliver Alcalá a sus compañeros de armas y a la opinión pública

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 17, 2018 10:06 am

A mis compañeros de armas y a la opinión pública general:

Yo, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Mayor General (Ejército) en la honrosa situación de retiro, me dirijo al país para exigir pública y notoriamente al Señor Presidente de la República y Jefe del Estado, ciudadano, Nicolás Maduro Moros, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, que respete todas las garantías de acatamiento al Ordenamiento Legal vigente, tanto en el ámbito militar, como en el orden ciudadano, según lo establecido en la vigente y soberana Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Hoy mis compañeros de uniforme, los ciudadanos venezolanos y todas las naciones presenciamos una reiterada violación a la Constitución Bolivariana, que es el pacto social de paz y convivencia establecido por el espíritu democrático de los venezolanos.

Recientemente nuestro compañero de armas el Mayor General (Ejército) Miguel Eduardo Rodríguez Torres ha sido detenido de manera subrepticia, por autoridades policiales de origen incierto y por mandato irregular y arbitrario, e incluso amenazando la seguridad personal de quien es y siempre será, un Oficial General, de nuestro Ejército Nacional.

Ante esta situación, no podemos ser pasivos, mucho menos silentes, y es por ello que en mi condición de Oficial General del Ejército, EXIJO en nombre de todos los miembros de la FANB, sea cual sea su condición, un trato digno y justo a Oficiales Superiores que hasta hace poco desempeñaban la honorable condición de Comandantes de unidades tácticas de nuestro ejército y que hoy se encuentran recluidos en recintos penales que no cuentan con las condiciones de procesamiento adecuadas, condiciones de las que no escapan un gran número de ciudadanos venezolanos en la actualidad.

Sea Usted responsable Presidente Nicolás Maduro, como Comandante en Jefe de la FANB, condición transitoria y que solo ostenta en el ejercicio de la Presidencia, a diferencia de nosotros, los Oficiales Generales, Superiores y subalternos, que conservamos nuestra condición militar en todo momento y lugar, sea responsable de la acción judicial que se intenta contra el M/G Miguel Rodríguez Torres y los Oficiales recientemente detenidos de la FANB, y procure que estén bajo la tutela y efectiva vigilancia de todos los integrantes del ámbito militar y de la Constitución Nacional.

El compromiso con BOLIVAR, con el movimiento popular del 4F y con los ciudadanos que no han alcanzado en los últimos años el grado de felicidad esperado, pero sí de miseria y tristeza, nos recuerda el papel de los hombres de uniforme como agentes defensores de la nación.

En estas circunstancias, donde los militares consideran el liderazgo civil incapaz de hacer frente a las arbitrariedades del gobierno, aumenta la motivación para ellos mismos imponer la razón y alzar la voz ante la desviación de las funciones gubernamentales.

Conforme a esta exigencia, y en defensa de nuestra Carta Magna, la mejor del mundo ¡ME DECLARO EN CUSTODIO DE LA VIDA, LA SEGURIDAD Y EL PROCESO JUDICIAL QUE QUIERA INSTAURARSE, DE SER EL CASO, EN CONTRA DE NUESTROS COMPAÑEROS DE ARMAS!

El 17de marzo de 2018

MG (R) Cliver Alcalá Cordones.