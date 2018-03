Extraoficial: Guatemala pediría visa a venezolanos (+Circular)

Publicado en: Internacionales, Titulares

Mar 17, 2018 9:41 pm

A través de las redes sociales circula un presunto oficio dirigido a las autoridades de migración de Guatemala, en el que se anuncia que los venezolanos necesitarían una visa consultada tipo C para ingresar a ese país.

Sin embargo, en la página oficial de la Embajada de Guatemala, en la sección de visas, aún aparece Venezuela como categoría A (no necesita visa), y no hay ningún anuncio oficial por parte de las autoridades guatemaltecas al respecto.

El presunto Oficio circular DGM-01-2018 está dirigido a los jefes delegados, delegaciones de migración, aeropuertos, puertos marítimos y terrestres de parte de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala.

Y señala “por instrucciones del Despacho Superior de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala, se les comunica que los nacionales portadores de pasaportes ordinarios de Venezuela, pasan a de categoría A, a categoría C (visa consultada). En virtud de lo anterior deben solicitar la visa consultada (categoría C). Atentamente Sub Dirección General de Migración de la República de Guatemala.”

Asimismo, en las redes sociales de Venamerica Central y del Caribe, aseguran que la medida entró en vigencia este sábado y hay ciudadanos retenidos en el aeropuerto de Guatemala, y añaden que la supuesta medida se revocaría con la condición de que la actual embajadora de Venezuela renuncie al cargo.