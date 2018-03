La transformación de Angelina Jolie para interpretar a Lara Croft

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

La nueva aventura de Lara Croft llega a la pantalla grande, pero esta vez protagonizada por la actriz Alicia Vikander, quien interpretará a la arqueóloga que ahora busca resolver el misterio de la muerte de su padre, reseñó Infobae.

Hace 17 años fue Angelina Jolie quien le dio vida a Lara Croft pero su expedición para obtener el papel fue casi tan arriesgado como las aventuras de su personaje.

En ese momento Jolie era conocida como “la chica mala de Hollywood” y otras actrices más famosas en ese momento como Ashley Judd, Jennifer Lopez y Catherine Zeta-Jones fueron consideradas para el papel.

Sin embargo, el director Simon West estaba convencido que Jolie era la mujer perfecta para interpretar a la heroína más exitosa de los videojuegos.

“Angelina no era tan famosa como las demás actrices que fueron consideradas para el papel, quienes ya habían protagonizado otras películas más importantes y tenían más trayectoria y grandes éxitos en la taquilla.

Tenían mejor reputación que la de Angelina, que era bastante peligrosa. Se escribía todo tipo de cosas sobre ella en la prensa, obviamente muchas de ellas no eran ciertas”, explicó West durante una entrevista con Entertainment Weekly.

“Ella era una mujer joven que estaba experimentando. Tenía un estilo de vida alternativo y no se quedaba callada”, recordó el cineasta.

No fue fácil para West convencer a los ejecutivos del estudio de contratar a Jolie. “Ella decía lo que pensaba y tenía mala fama. Fue bastante difícil para mí que pase el proceso de aprobación del estudio porque yo quería una actriz que aportara algo al papel, y ella traía esta increíble mitología que la caracteriza muy oscura, loca, una mujer malvada con una personalidad interesante”, explicó West de la actriz que en ese momento tenía 24 años. “Yo quería fusionar la mitología de Angelina con la de Lara Croft”.

West tenía tanta fe en Jolie que viajó a México, donde la actriz estaba filmando la película Original Sin, para reunirse con ella y explicarle las preocupaciones del estudio.

“Ella me dijo, ‘mira yo lo quiero hacer, pero yo sé cual es mi reputación, y haré lo que me pidas para demostrarte que lo merezco. Seré responsable, llegaré a tiempo y trabajaré fuerte'”, rememoró West en el libro escrito por Sherry Lansing, la ex presidente de Paramount Pictures. “Ella me dijo: ‘No me importa si el estudio me quiere hacer una prueba de drogas todos los días'”.

Y fue exactamente esto lo que hicieron. Por su parte, Lansing también quiso reunirse con Angelina para asegurarse que estuviera comprometida con el trabajo. “Ella era demasiado hermosa”, escribió Lansing en su libro. “Era inteligente. Era fuerte”.

El equipo directivo de la película tenía tantas reservas del comportamiento de Jolie que en un principio contrataron a un terapeuta para que la supervise durante el rodaje del filme en Camboya, Islandia y el Reino Unido.

Por su parte, la ex esposa de Brad Pitt se dedicó de lleno a la película implementando un arduo régimen de entrenamiento que incluía canotaje, kickboxing, yoga y peleas callejeras.

“Fue un gran reto físicamente”, dijo Jolie a Reel en 2001. La actriz también modificó su dieta para obtener el cuerpo esbelto del personaje: “Comía solo pescado al vapor o carne al vapor con verduras, no consumía nada de azúcar y solo tomaba leche de soja”.

Desafortunadamente Angelina Jolie sufrió varias lesiones durante el rodaje de la película. Se lastimó el codo, el pie, la rodilla, el hombro y el cuello. “Me acostumbré a lesionarme”, explicó la activista. “Tuve todo tipo de heridas posibles. Pero lo que me gusta de interpretar a Lara es las cosas que tenía que hacer. Me ensucié, rasguñada y quemada pero era bueno tener estos problemas porque me sentí como que verdaderamente era ella”.

Simon Crane, el coordinador de escenas peligrosas de la película quedó impresionado con la fuerza de Jolie. “Yo la calificaría muy arriba en comparación con otros actores con los que he trabajado. Ella hacía trucos que nunca antes he visto a una mujer hacer”, contó Crane a Reel.

Es por todas estas razones que Lansing finalmente logró entender porque West había sido tan insistente a la hora de contratar a Jolie. “En los diarios ella era fascinante”, escribió Lansing en su libro publicado en el 2017. “Ella tomó lo que podría haber sido un personaje básico y le agregó una capa de misterio, emoción y humanidad”.

Para Angelina Jolie fue un gran honor poder interpretar a Croft. “Ella es independiente, está llena de fuego y tiene un enorme sentido de diversión y aventura”, dijo Jolie a Reel. La actriz dijo de su personaje: “Es sensible, voluptuosa y no está intentando ser un hombre. Lara es toda mujer. Ella es femenina, no feminista; ella no pelea contra los hombres simplemente porque son hombres. Ella pelea contra cualquiera”.

Lamentablemente para Jolie, mucha de la atención que recibió la película giró en torno a su imagen. Durante mucho tiempo los fanáticos de los videojuegos habían fantaseado con ese personaje. Por esto, Angelina debió rellenar su corpiño. “Te la hago fácil”, dijo la actriz a Reuters en el 2001. “Yo soy un talle 36-C. En el videojuego ella es una DD. En la película es una D, llegamos a un punto intermedio”.

Tomb Raider debutó en el puesto número uno de la taquilla recaudando USD. 48.2 millones lo que enseguida generó planes para una secuela. Es así que en el año 2003 se estrenó Tomb Raider-The Cradle que recibió aún mejores criticas pero que no facturó tan bien en la taquilla comparada con la primer película.

Entre medio de ambos filmes, Jolie se separó del actor Billy Bob Thornton y adoptó a su primer hijo. La actriz quien luego se casó y divorció de Brad Pitt ahora tiene seis hijos y está dedicada a la maternidad y trabaja en causas humanitarias. Su imagen de “chica mala” quedó en el pasado pero su legado como Lara Croft continúa.

Ahora es el turno de Vikander quien dijo que tiene una profunda admiración por Jolie.

“Es es una mujer que me encantaría conocer”, le dijo Vikander a E! News en el 2016.