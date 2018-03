Ortega Díaz: Reto a los dos “Tarek” y los espero a las puertas de Interpol a ver quién queda preso

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Mar 17, 2018 8:52 am

La fiscal general destituida por la Constituyente cubana, Luisa Ortega Díaz, se encuentra en Europa realizando denuncias al régimen de Nicolás Maduro y dando respuesta a la orden del vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, les envió un reto.

LaPatilla.com

“La solicitud que hiciera Tareck El Aissami al ilegítimo Ministerio Público y al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, solo deja en evidencia lo que he denunciado ante instancias internacionales: solo se persigue a quien piensa diferente. Por eso es que reto a los dos Tarek (Tareck El Aissami y Tarek William Saab), los espero a la puerta de Interpol para que pidan el alerta roja en mi contra y allá veremos quién quedará preso”, expresó Ortega Díaz.

“Yo he presentado ante todas las instancias internacionales las pruebas de todas las afirmaciones que he realizado. He dicho que hay una política de persecución contra quienes piensan diferente y esto lo demuestra”, recalcó.

Aseguró que es una funcionaria pública y que defiende a los ciudadanos. “Ojalá los funcionarios trabajaran en favor de los ciudadanos y no de un gobierno. Soy una servidora pública y siempre mantuve una actitud contra los actos del gobierno. Fui muy crítica con los operativos que violaban los Derechos Humanos y por eso estoy aquí”.