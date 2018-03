Policía encuentra nuevas víctimas dentro de vehículos retirados debajo del puente de Miami #17Mar

Mar 17, 2018 12:31 pm

Efectivos de la policía de Miami Dade hallaron tres cuerpos los cuales se encontraban dentro de dos vehículos que fueron retirados de los escombros producto del colapso del puente peatonal de Miami.

Reseña el canal de televisión Univisión en su sitio web que, a pesar del hallazgo policial, la cifra de fallecidos se mantiene en seis.

Los cuerpos son sometidos a exámenes forenses y no se ha revelado las identidades de las víctimas.

Juan Pérez, director de la policía del condado, dijo que los trabajos continuarán hasta remover todos los vehículos que se encuentran debajo del puente: todavía hay cuatro.

Cabe destacar que además de las seis personas que murieron en el accidente, al menos otras nueve resultaron heridas y se encuentran en hospitales locales recuperándose.

JUST IN: Miami Dade police say 3 bodies found within first 2 vehicles removed from bridge collapse debris this morning – WSVN pic.twitter.com/yV8Zh1x2TF

— Breaking911 (@Breaking911) March 17, 2018