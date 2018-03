Presenciando el hambre de Venezuela

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 17, 2018 8:57 am

La vi por primera vez en una proyección de desnutrición de Caritas Venezuela de madres hambrientas y niños aún más hambrientos en Santa Lucía. Los trabajadores de la salud pesan a los niños, controlan su altura, miden las circunferencias que se contraen de sus brazos huesudos, mientras ella se sienta indiferente. Un susurro de un niño, a los 4 años de edad, Angelys pesaba no más de 9 kilos (18 libras) lo mismo que su hermana de dos años, Barbara.

Por Suzanna Tkalec, Directora Humanitaria de Caritas Internationalis / Reliefweb.int

Con un grito frágil y exhausto, Angelys dijo repetidamente la palabra “mango” mientras tocaba su cabeza. Confundida, me acerqué a ella y la tomé en mis brazos para calmarla. “Mango, mango, mango”, gimió ella en una voz desprovista de fuerza. Vi que había perdido parches de cabello y que su cuerpo estaba cubierto de edemas, ambos signos de desnutrición aguda. Su madre nos informó que estaba pidiendo más mango, lo último que había comido más de dos días atrás.

Mientras sostenía a Angelys, pensé en otros niños de cuatro años que conozco, sus mejillas húmedas, su afición a las travesuras, su risa espontánea. Pensé en otras emergencias en las que había trabajado, en los campos de refugiados, en las ciudades de tiendas de campaña y cómo, incluso en esas circunstancias, los niños se acercaban a mí en busca de juegos improvisados.

Aquí, en Santa Lucía, un área que ni siquiera es la más afectada en Venezuela, la infancia de Angelys fue despojada del juego, reducida a la única palabra que me perseguiría mucho después de mi partida, “mango”.

En toda Venezuela, la inflación galopante alcanzó el 2.735 por ciento en diciembre de 2017, según el parlamento venezolano. Los salarios que una vez cubrieron las necesidades básicas de un hogar ya no son suficientes para cubrir el costo de alimentar a una familia. Un kilo de harina, cuando se puede encontrar, puede costar hasta el salario de una semana.

El impacto se puede ver en las cinturas ahuecadas de la mayoría de los venezolanos: solo en el año pasado, tres de cada cuatro perdieron un promedio de 9 kilos. Si bien las básculas siguen registrando cada vez menos peso, lo único que parece estar en aumento es la cantidad de personas que viven en la pobreza: el 82 por ciento de la población.

Cada mes aumenta la cantidad de casos que Caritas registra de desnutrición infantil. Más de dos tercios de los niños examinados mostraron signos de malnutrición y, lamentablemente, los casos graves como Angelys no son inusuales. Como jefe del Departamento de Respuesta Humanitaria de Caritas Internationalis, estaba familiarizada con las estadísticas. Para lo que no estaba preparada era para la gravedad de su impacto.

Angelys seguía repitiendo “mango, mango, mango”. Ella y su hermana fueron admitidas esa tarde para alimentación terapéutica, un pequeño alivio para su desesperada madre que ahora podría concentrarse en alimentar a sus otros tres hijos.

Durante mi visita, sentí como si todo lo que toqué se derrumbó de alguna manera. No solo las estanterías de las tiendas de comestibles estaban al descubierto, sino que las estanterías de los hospitales también carecían de los suministros médicos necesarios. La falta de productos farmacéuticos ha llevado a un resurgimiento de enfermedades erradicadas hace mucho tiempo en Venezuela: malaria, difteria y tuberculosis. Las familias demasiado agotadas para comprar alimentos, difícilmente gastarán sus recursos en una pastilla de jabón, quizás una de las mejores defensas contra la propagación de enfermedades. Desafortunadamente, estas mismas familias corren un mayor riesgo de enfermar debido a una nutrición deficiente.

Caritas Venezuela está trabajando para aliviar el sufrimiento. Lo vi en los cuencos humeantes de comidas hechas a mano servidas con amor en las ollas comunitarias que operan en más de 400 parroquias. Lo vi en los monitores de salud que pesaban y registraban niños. Lo vi en la lucha decidida del personal de Caritas para organizar misiones médicas y trabajar para mantener un stock mínimo de medicamentos en los centros de salud de la parroquia.

Con cada acto de compasión, la Iglesia no solo nutre los cuerpos, sino que alimenta la esperanza. A pesar de las dificultades, los venezolanos tienen un deseo palpable de ayudarse mutuamente. En los últimos siete meses, el número de voluntarios de Caritas se duplicó de 10.000 a 20.000. Mientras que las personas pueden estar muertas de hambre y tener que pagar su abrumador esfuerzo por diezmar, su tiempo es notable.

Partí con una mezcla de emociones. Por lo general, puedo dejar de lado mis sentimientos después de visitar una zona de emergencia, pero esta vez no. Venezuela no está en guerra. Venezuela no ha sido golpeada por un desastre natural. En un país de ingresos medianos con panoramas de gran altura y una gran cantidad de petróleo, el hambre generalizada no debería ser la norma.

Sabemos lo que se necesita hacer para aliviar el sufrimiento; campañas de asistencia alimentaria, atención médica, agua, saneamiento e higiene. Lo que nos falta es acceso. Incluso en países como Siria y Sudán del Sur, podemos brindar atención que salve vidas a quienes la necesitan. No debemos aceptar nada menos por nuestros hermanos y hermanas venezolanos.

Mi esperanza para Venezuela no me ha abandonado. Me complazco en cada voluntario que a pesar de sus desafíos se presente para ayudar a su prójimo. Me entusiasma el personal de Caritas, que a menudo trabajan con sus propios gruñidos.

Y me entusiasma el video que recibí la semana pasada de Angelys. Su obsesiva petición de un mango reemplazado por una risa de vientre lleno y una pequeña sonrisa tímida típica de las niñas de su edad. Vi el video una y otra vez. Logramos sacar a esta niña de las garras de la muerte y devolverle su infancia. Necesitamos continuar este trabajo.