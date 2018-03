Ramos Allup a Delcy Rodríguez: Si no van entregar el Poder, ¿para qué elecciones?

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 17, 2018 12:38 pm

El ex presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, se pronunció ante las declaraciones hechas por Delcy Rodríguez e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales que “si es que están igualmente expoliados y maltratados como el resto de los venezolanos le reporten a esta anti-democráta que no se puede permitir que se burle y se estafe a la voluntad popular”.

Por: LaPatilla.com

Desde Montalbán, también secretario general de Acción Democrática, donde se realizaba una asamblea del Frente Amplio Venezuela Libre, pidió que “los numerosos venezolanos que están en la FAN, si es que son demócratas y les duele su país y si es que están igualmente expoliados y maltratados como el resto de los venezolanos sobre la escasez y la carestía de todo, no solo de derechos sino de comida y medicinas que hagan su pronunciamiento y le reporten a a esta anti-democráta que no se puede permitir que se burle y se estafe a la voluntad popular y sobre todo que se le disuada que poder participar en un proceso democrático diciendo ni siquiera si ganas te voy a entregar el Poder”.

Hace falta una forma más directa o más sincera de decir, si ganas no te entrego el Poder, expresó Ramos Allup.

Del mismo modo, le expresó a la presidenta de la Constituyente cubana que “entonces si no me vas a entregar el Poder Delcy, dile al mopleto de Maduro, ese bueno para nada, que no haga elecciones y se quede ahí hasta. Para que vas hacer elecciones o simulacros si ya dijeron que no van a entregar el Poder”.