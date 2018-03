Winston Flores: Caracas se suma al Frente Amplio Venezuela Libre para organizarse y exigir elecciones libres

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 17, 2018 2:19 pm

El Frente Amplio Venezuela Libre realizó asambleas populares en todo el país de cara a la lucha por un proceso electoral libre, justo y transparente que permita a los venezolanos salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Desde el centro comercial La Villa de Montalbán, el responsable encargado de Voluntad Popular en Caracas y diputado a la Asamblea Nacional, Winston Flores, declaró que las 22 parroquias de la capital se suman a esta iniciativa para organizarse y exigir condiciones justas.

“Este Frente Amplio Venezuela Libre hoy comienza con la participación de los ciudadanos, quienes darán sus ideas sobre la ruta y la estrategia que debemos implementar para salir de esta dictadura y para tener unas elecciones libres, donde tú elijas y tu voto represente verdaderamente tus intereses. Este frente lo conforman gremios, estudiantes, ciudadanos, Iglesias, partidos políticos y sociedad civil, pero el propósito es solo uno: la lucha. Caracas hoy se pone a la vanguardia de este frente e invitamos a los caraqueños a que nos sigan y participen. Esto es por ti, por mí y por todos”.

El también diputado del Parlamento y coordinador político nacional encargado de VP, diputado Juan Andrés Mejía, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro busca la legitimidad que ha perdido a través del fraude presidencial convocado para el #20M. Desde el Polideportivo San Luis, en el municipio Baruta, insistió también en la necesidad de rescatar la unidad nacional de todos los venezolanos para continuar la lucha por conquistar la democracia en Venezuela.

“El mundo entero está diciendo que en Venezuela no hay democracia, nosotros mismo dijimos que nos robaron las regionales, los venezolanos hemos decidido salir a la calle a luchar por la democracia; entonces, ahora ir a votar, sería una contradicción muy importante. Ir a votar y probablemente perder, estaría dándole al gobierno lo que más quiere, la legitimidad. Este Gobierno está desesperado por ganarla y votar este 20 de mayo, lamentablemente, legitima un proceso fraudulento. Ante esta realidad, debemos luchar para rescatar la democracia. Hay que sumar a todo el que se pueda sumar. Solos no podemos, tenemos que unirnos todos. Este Frente busca entender que en este contexto los partidos necesitamos de la sociedad civil para avanzar juntos hasta lograr el objetivo”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, diputado Luis Florido, informó que desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha evaluado la posibilidad de enviar una comisión para observar y proponer condiciones justas para un proceso electoral en Venezuela.

“Vemos con buenos ojos el tema de que la ONU envié una representación, y aparentemente van a redactar un informe. Pues bienvenidos, que venga la ONU y que diga lo que todos los venezolanos sabemos. No pueden haber elecciones justas con partidos inhabilitado, con cuatro árbitros abiertamente oficialistas y uno solo por la oposición, con fecha para el 20 de mayo, con la institución manejada por el Gobierno, con presos políticos e inhabilitados, control social y puntos de rojos. El Frente Amplio Venezuela Libre no es abstencionista. Nosotros queremos participar con condiciones justas, porque sabemos que de esta forma tendremos un nuevo presidente en Miraflores”.

El responsable de Movimiento Gremios de VP, diputado Rafael Veloz, destacó el rechazo que ha expresado la comunidad internacional ante el fraude presidencial convocado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y resaltó la importancia de sumar a la dirigencia social venezolana en esta iniciativa del Frente Amplio Venezuela Libre.

“No debe existir un rincón de Venezuela que no se sume a esta iniciativa. La vanguardia debe ser tomada por los dirigentes sociales para que juntos defendamos al país. En un reporte que recibimos sobre las protestas, se refleja que estas son coordinadas por los dirigentes vecinales, por lo que entendemos que el Frente Amplio debe ser con articulación de la dirigencia social. Esta no es una lucha solo política y social, sino espiritual. Con estas condiciones sabemos que no es posible ir a un proceso, porque lo que quiere Nicolás Maduro es que lo validemos. Si pretenden seguir con el simulacro de elección presidencial, el 21 de mayo vamos a tener a Venezuela sin presidente de la República, Nicolás Maduro sería una persona sin privilegios, no tendríamos representación diplomática y consular, y Venezuela no tendría capacidad de contratación internacional”.

Desde la plaza Bolívar de Chacao, la activista por los Derechos Humanos (DDHH) y esposa del líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López, Lilian Tintori, expresó que “hoy hay 377 presos políticos, 211 personas fueron asesinadas en protestas por pensar diferente. Esta dictadura que estamos viviendo, es una dictadura que mata, criminal, que viola los derechos humanos. El problema de la emergencia humanitaria que denunció Leopoldo en el 2014, ya le pegó a todos. Por eso se está dando este frente amplio, una iniciativa social. Donde nosotras las mujeres, las madres debemos unirnos y organizarnos. Estamos aquí para escucharlos y entenderlos, como lo pide Leopoldo. Queremos invitar a todos los venezolanos que quieren la libertad del país que se unan en este frente amplio, donde nos entendamos y luchemos juntos sin parar hasta lograr la libertad”.

Nota de prensa