Zapateros en Vargas migran al trueque por alimentos

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 17, 2018 11:13 am

Un nuevo sistema de pago están utilizando los zapateros informales por la poca circulación de efectivo, los altos porcentajes por el alquiler de puntos de ventas y el límite diario de las entidades bancarias. Están recibiendo harina Pan, pasta, arroz o mantequilla, entre otros alimentos, como forma de pago por sus servicios. Así lo reseña laverdaddevargas.com



Por Luisana Brito

Aseguraron que el trueque se convirtió en su salvavidas, pues la demanda de reparación de calzado está alta, ya que comprarse unos nuevos es imposible. También están aceptando las transferencias electrónicas.

Riduardo Rodríguez tiene al menos dos años trabajando la pega y costura de todo tipo de zapatos en la parte baja de la plaza Los Maestros. Este ha sido el sustento de su familia. Cuando no tiene el dinero completo para adquirir los materiales, pide la tarjeta de crédito prestada a algún allegado y luego le paga en cuotas.

“Sé que la falta de efectivo está afectando a todos, pero eso no puede ser una limitante para mí, por lo que tuve que improvisar. La mayoría me paga con transferencia, pero hay otros que prefieren traerme comida y yo no voy a dejar pasar esas oportunidades. El servicio mínimo lo tengo en Bs. 100 mil y el máximo en Bs. 150 mil, con un mes de garantía”.

El alza desmedida de los precios de los materiales para trabajar es otra problemática. Los hilos para la costura de zapatos en diciembre costaban Bs. 300 mil el pequeño y ahora cuestan Bs. 3 millones; mientras que el pote de pega de 200 mililitros pasó de Bs. 15 mil a Bs. 200 mil.

“Cuando no tengo el efectivo completo lo pago con una tarjeta de crédito prestada y luego con el efectivo que me va entrando voy pagando. Alguna alternativa tenía que buscar, porque de mi trabajo es que mantengo a mi familia”.

Alejandro Ramos es otro zapatero que migró al trueque para sobrevivir, en medio de una economía donde el efectivo es lo más escaso. “Si no hubiese sido así nos estuviéramos muriendo de hambre, porque todos los clientes quieren pagar por transferencia o pasar la tarjeta, pero no tengo punto”