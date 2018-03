Autoridades reportan explosión en Texas con al menos dos heridos

Mar 18, 2018 11:20 pm

El Departamento de Policía de Austin avisó mediante sus redes sociales sobre la explosión de una bomba en la manzana 4800 en la calle Dawn Song y pidieron a los habitantes alejarse del área.

Las autoridades reportaron la hospitalización de dos jóvenes quienes sufrieron severas heridas.

FINAL: Critical Incident @ 4800blk Dawn Song Dr (correct incident address), Only 1 incident location has been confirmed. #ATCEMSMedics have transported X2 ~20’s Males to SAMC w/serious, but not expected to be life-threatening injuries. Refer all inquires to @Austin_Police

— ATCEMS (@ATCEMS) 19 de marzo de 2018