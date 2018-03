Juventud merideña exige respuesta a Corpoelec

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 18, 2018 3:36 pm

Representantes de la sociedad civil de la mano con la juventud que encara la dirección regional el partido Voluntad Popular en Mérida, realizarán este lunes 19 de marzo, una protesta simbólica para exigir respuesta ante la estatal de Corpoelec en la entidad ante el incumplimiento de “ciertos horarios” establecidos para cortes eléctricos sectorizados.

Nota de prensa

La militancia juvenil exigirá además una explicación sustentada ante las irregularidades que se han registrado en el servicio durante las últimas semanas que han dejado en evidencia la decadencia y la crisis que padece el referido sector, así lo expuso Julio Sánchez, dirigente regional de VP.

El vocero hizo un llamado a representantes del sector comercial quienes se ven gravemente afectados por esta situación así como a la sociedad civil en general y actores políticos a participar este lunes desde las 9:00am en las adyacencias de la sede de Corpoelec ubicada en el sector Milla.

Carnets vs crisis

“Necesitamos saber hasta cuándo serán esos cortes, si van cumplir con los supuestos horarios para que nuestra sociedad civil pueda por lo menos tomar las debidas previsiones”, indicó Sánchez, al tiempo en el que expuso como se derrocha dinero en carnets que no resuelven los problemas de los venezolanos en vez de invertirlo en políticas públicas que ayuden a salir de la crisis, “carnets de la patrio ni de partido resuelven crisis del país”.

Se dirigió además al denominado “Protector del Estado” Jehyson Guzmán, exhortándolo a darle la cara a las familias a quienes se les han quemado artículos electrodomésticos a causa de los contantes apagones y bajas de luz, “si es tan protector por qué no protege el bien estar de nuestros merideño en vez de vociferar políticas repetitivas y erradas como el establecer un horario de cortes el cual no resuelve la problemática y dicho sea de paso, no se cumple”, dijo.