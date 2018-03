Marcos Hernández López: Las revoluciones son coyunturas entrópicas…

Publicado en: Opinión

En 1877 el físico austríaco Ludwig Boltzmann, estudió la mecánica estadística a partir del concepto de entropía, que es el desorden de un sistema, es decir, su grado o no de equilibrio. La entropía es un concepto termodinámico que da una idea del desorden molecular de un sistema y su nivel de rendimiento. Su traducción al contexto político no es directo, no obstante, concreta de una forma precisa el nivel de confusión, deterioro e intereses antagónicos en los que se desarrolla la acción política en la dinámica de los diversos temas que perturban de una forma directa al bienestar de la gente. El término de la Termodinámica, de uso frecuente en el lenguaje de gestión de los sistemas sociales complejos, narra una ignominia organizativa y funcional progresiva, relacionada con el desorden y pérdidas de viabilidad de los sistemas, esta realidad concreta se articula a nuestro país. Venezuela es un gran desorden, sin viabilidad que no sea por la vía de su reconfiguración.

Venezuela transita por una profunda agitación política y por supuesto muy compleja en lo económica y social. Sin embargo, a diario el presidente Nicolás Maduro, apunta directamente amordazar a la oposición e imponer su poder autocrático. Es evidente, el gobierno dentro del desorden aún les vende a los venezolanos ilusiones con el carnet de la patria y los CLAP, además insiste en una guerra económica, ministros, colaboradores, aduladores, dirigentes… piensan que el sector privado es un problema económico, se enfocan necesidad de una nueva reelección Maduro para solucionar la grave situación económica. La lógica se inscribe, la gestión revolucionaria requiere de manera urgente interpelarse, darse cuenta de sus diversas y continuas equivocaciones, mirar con objetividad los “logros” de su modelo económico y sus consecuencias complejas articulada al existencialismo humano.

Por ejemplo, no se necesitas una reelección de Maduro para acabar con la entropía en los desequilibrios de la macroeconomía, tal vez la pieza en el ajedrez sea la verdadera voluntad política y comprender la complejidad de la aguda crisis y renunciar a la presidencia. Para realizar cambios en política fiscal, monetaria y cambiaria sólo falta ser gobierno. Es incuestionable, las estrategias populistas del gobierno bolivariano no han sido tan efectivas para canalizar la cantidad demandas socioeconómicas de la mayoría de los venezolanos y mantener un orden social, hemos llegado a 19 años con un populismo salvaje, activado en muchas Misiones que han movido por varios niveles hasta llegar a un neopopulismo tan ineficiente como en sus prácticas iníciales, siempre orientado a mantener el poder central no importando su costo económico, políticos y social.

Dentro de la entropía, la crisis acelera la llamada fase caótica, ya población venezolana comienza a reunirse espontáneamente, y los que ya están en un estado de exaltación, reconocen su afinidad y empiezan a formar grupos y unos y otros comienzan a protestar y rebelarse contra el gobierno de Maduro. Esta realidad hace que se reagrupe la sociedad civil y política, abriéndose así una fase caótica, caracterizado este periodo con una serie de rebeliones aisladas, insurrecciones y movimientos de todo tipo, (religiosos, políticos, sindicales, culturales, étnicos, etc.). Esta desobediencia comienza a encausarse en una nueva realidad. Este periodo de caos es una fase de la inestabilidad caracterizada por amplias fluctuaciones de todo tipo, que se traducen en posibilidades de cambio social, lo que en la teoría del caos se conocen como derivaciones.

La entropía del sueño proto Estado comunal es el milagro que Maduro espera, la verdad presidente se encuentra atrapado en su propio laberinto, pero no se da por vencido incluso funda su propio partido Somos Venezuela sin anestesia y potencia una burocracia que ha aumentado los niveles de corrupción y simultáneamente los de violencia como nunca y lo más relevante, voceros calificados del gobierno nacional, regional y locales aseguran que esta revolución es eterna y no están dispuesto a entregar el poder.

