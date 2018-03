Maripili Hernández considera que se han violado los derechos de Miguel Rodríguez Torres (Carta)

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 18, 2018 4:56 pm

La periodista Maripili Hernández publicó un escrito para condenar la detención del ex Ministro de Interior y Justicia y ex director de la DISIP, Miguel Rodríguez Torres.

Hernández siempre ha estado identificada con el chavismo, incluso ha ejercido altos cargos dentro del gabinete de gobierno. En la misiva, se dirige a los seguidores del presidente Nicolás Maduro.

Texto completo de la carta:

A ti que eres Chavista, y que tienes años apoyando la revolución, con el corazón en la mano te pregunto:

Independientemente de cuál sea tu opinión sobre el MG Miguel Rodríguez Torres, independientemente de si te cae bien o mal, de si estás o no de acuerdo con sus posiciones políticas, e incluso de si consideras que puede ser culpable o inocente, ¿Te parece bien que lo hayan detenido sin que los funcionarios que lo hicieron hayan presentado una orden judicial? ¿Te parece bien que no hayan permitido a sus familiares o a un abogado certificar las condiciones físicas en que se encontraba después de su detención? ¿Te parece bien que no le hayan permitido la asistencia de un abogado de su elección, cuando fue presentado ante el tribunal, y que hayan tratado de obligarlo a aceptar a un defensor público seleccionado por quienes lo acusan? ¿Te parece bien que él haya tenido que asumir su propia defensa sin que ni siquiera se le facilitara una copia de la Constitución o las leyes involucradas, lápiz, papel o cualquier otro instrumento que sirviera para armar su defensa, y que tampoco se le dejara revisar el expediente contentivo de las presuntas pruebas que sustentan su acusación, en violación flagrante del artículo 49 de la Constitución que garantiza el debido proceso?

¿Te parece bien que ni su familia, ni un abogado de su confianza puedan saber de qué se le acusa? ¿Te parece bien que lo trasladen a la cárcel de la Pica, en Maturín, Edo Monagas, poniendo en riesgo su vida, al recluirlo con presos comunes, cuando se supone que lo acusan de delitos militares y sabiendo el juez que él, por varios años, fue director del SEBIN y Ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, y algunos de esos presos pueden llevar adelante alguna retaliación en su contra atentando contra su integridad física?

¿Te parece bien que se vulnere el principio de jurisdicción por territorialidad, trasladando a Miguel Rodríguez Torres a la cárcel de La Pica, en Monagas, recluyéndolo en una cárcel muy lejana a la jurisdicción del tribunal que lleva su causa en Caracas, lo cual generaría todas las condiciones para que se produzca retardo procesal?

Te pregunto hermano Chavista, ¿Es este el tipo de justicia por la que luchamos? ¿Para esto fue que hicimos una revolución? ¿Qué crees tú que pensaría Chávez de esto?

Maripili Hernández // 16-03-2018

Infromación 800Noticias