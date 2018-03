Según Marcos Rubio, El Aissami y Cabello serían extraditados a EEUU

Mar 18, 2018 8:37 am

La red del pajarito, no de aquel que apareció en el sueño de Nicolás Maduro como cigüeña de Hugo Chávez, sino del Twitter, ha vuelto a ser el telón de fondo de la riña, con el filo de la palabra, entre el senador de la Florida Marco Rubio y los números dos y tres del chavismo, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. Así lo reseña elnuevoherald.com

Y una vez más Rubio no tiene buenos augurios acerca del futuro de ambos paladines del castrochavismo comunista.

El senador cubanoamericano por Florida, confiado en que “se acerca el día” en que los venezolanos verán al gobernante Nicolás Maduro fuera del poder, asegura que Cabello y El Aissami —a quienes tildó como “los jefes de la droga”—, serán extraditados a Estados Unidos por funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Al advertir a Maduro que vendrán más sanciones del gobierno norteamericano contra él y su régimen, Rubio escribió: “Como dije hace solo 2 semanas, si Maduro pensaba que la presión iba a aliviarse, estaba muy equivocado. Sé DE HECHO que @realDonaldTrump está comprometido con una #Venezuela libre & la presión solo para cuando el orden democrático es restituido. Manténganse en sintonía, hay más por venir”.

As I said just 2 weeks ago if Maduro thought pressure was going to lighten he was very mistaken. I know FOR A FACT that @realDonaldTrump is committed to a free #Venezuela & pressure only stops when democratic order is restored. Stay tuned, more to come https://t.co/XnTIZqzae1

— Marco Rubio (@marcorubio) 17 de marzo de 2018