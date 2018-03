Asesinan a un hombre a machetazos en Monagas

Publicado en: Actualidad, Regionales, Sucesos

Mar 19, 2018 7:43 am

Al nombre de Alexander Ramón Chaparro de 37 años, respondía el hombre que fue maniatado, amarrado en un poste y asesinado a machetazos, la madrugada de este domingo, según informó La Verdad de Monagas.

Por: Luis Hurtado

Aunque inicialmente este hecho de sangre se trató como un linchamiento, de acuerdo a la naturaleza del crimen, el mismo corresponde a un homicidio calificado, propiciado por un grupo de personas, no mayor a seis, cuyas identidades se desconocen, pues habitantes de la comunidad alegaron no hacerse responsables de la muerte, para la hora de la ocurrencia del evento, a las 4:00 AM aproximadamente, la mayoría de los residentes dormían.

El hecho se registró en la calle El Esfuerzo de Santa Elene de Las Piñas en la parroquia Boquerón. El ultimado era habitante del sector Barrio Loco, cercano al sitio donde fue liquidado.

Se logró conocer en el lugar del acontecimiento, es que el hombre estaba fichado por algunos moradores, pues se dedicaba al hurto de cables eléctricos, gallinas y bienes ajenos de los fondos de las casas.