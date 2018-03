Caiga quién caiga ¿Qué espera el pueblo para reaccionar?, por @angelmonagas

Publicado en: Opinión

Mar 19, 2018 6:30 pm

La crisis en Venezuela, pareciera no tener límites ni fronteras. Nada es inmune a ella. Además de la inflación, escasez, desabastecimiento, inseguridad y carencia de agua, entre otros, tenemos las interrupciones constantes del servicio eléctrico. En muchas partes, además de padecer por espacios prolongados del servicio, también disfrutan de los problemas de fluido eléctrico (bajones), que acaban la vida útil de los costosísimos artefactos: Nevera, Aires acondicionados, entre otros. El gobierno miente cuando solo incluye seis (6) Estados del país. La verdad verdadera es que, en todo el territorio nacional, se vive la carencia del servicio. En unos mucho más que en otros. Por ejemplo Zulia, estúpidamente fue excluido, solo para ocultar la ineficiencia del que pronto pudiera catalogarse como el peor gobernador de la historia política.

Surge entonces la pregunta obligatoria y cuya respuesta es parte de los análisis más profundos: ¿Qué espera el pueblo para reaccionar? ¿Por qué soportan?

En esa espera, muchos desesperan y no pasa nada. Tal vez ocurre y no nos percatamos.

¿Qué ESPERAN?

Muchos “sesudos” analistas, consideran que el Pueblo, sigue esperando UN SALVADOR. Un Mesías. No lo ve y por eso prefiere aguantar o emigrar. En parte no niego que la vocación venezolana, siempre ha girado en torno al componente emoción que despierte un líder. El problema es que, las grandes mayorías o pueblo que somos todos, NO LO OBSERVA en la oposición, ni en los chavistas o neo-chavistas, arrepentidos, que ahora están contra Maduro. La crisis en Venezuela, la padecen todos los estratos. De hecho, aquí vale recordar el nombre de una famosa telenovela mexicana: “Los Ricos También Lloran”.

La gente pudiera acompañar a una clase política que renuncie a su confort y arriesgue físico. Para graficar esta ansiedad popular como extremo, coloco el ejemplo de Diosdado Cabello: Es tanta la rabia, malestar, contra el presidente Maduro, que el hombre más odiado en Venezuela, de encabezar una revuelta contra el mencionado, se reivindicaría ante una masa amorfa de gente desesperanzada, molesta, a punto de estallar.

Aclaro, a los efectos de cualquier reacción radical, repito, es solo un ejemplo para resaltar un hecho.

¿VALE LA PENA CORRER EL RIESGO?

Corremos el riesgo de una nueva dictadura militar. Mucho más, ahora financiada y auspiciada por EEUU. Sin lugar a dudas, la gente los aclamaría, producto de la desesperación. Resulta paradójico que los grandes causantes sean los que terminen, lo que ellos sembraron y usufructuaron por 19 años. Así son los vaivenes de la historia.

Me preocupa que el pueblo ya no espera, sino que desespera. En esas circunstancias, cualquier cosa pudiera pasar, cualquier loco pudiera aventurarse y colmar la expectativa de la gente por un cambio, por una salida, que no necesariamente lo sea y que los hambrientos de justicia digan: “Pior que con Maduro, no podemos estar”.

LA ESPERANZA

Que haciendo “mea culpa”, esos militares sean demócratas y llamen a elecciones libres, justas y restituyan la vulnerada Constitución.

MI JUICIO

El pueblo carece de estímulo suficiente. El frente quedo atrás. La sensación de su “adulterio” con la MUD es evidente. No necesitamos un FRENTE que venga a hacer lo mismo que hizo la MUD, o la Coordinadora democrática. Siguen empeñados en formulitas de “asambleas de ciudadanos”, de políticos que quieren alcanzar el poder con Ruedas de Prensa, o haciendo programas de Radio o de Tv. Algunos ridículamente en medio de la miseria, hacen comerciales de comida, de placeres y tienen la cachaza de “aspirar a conducir una ciudad, un estado, o un país”. Los medios son instrumentos para quien tiene vocación de ejercer el poder. No un fin. Se desnaturalizó la misión y el sentido de la política.

El Frente sigue quedando detrás.

REGION CAPITAL

Desde el 2002, no se vivía otro ambiente de “golpe”, como el actual.

Así son estos procesos disfrazados de “revolución”, o calificados como tales. Los primeros enemigos son los adversarios políticos, que terminan presos, exiliados o desterrados y hasta muertos. Al no tener a quien más culpar de sus errores, de su mala gestión, pues no asocian gobernar con hacer, ni usar el poder para transformar en beneficios de sus ciudadanos, sino de sus intereses, vienen contra sus aliados. Su “camaradas”. Las revoluciones degeneran en la guerra de mafias políticas, algunas asociadas con elementos criminales, narcotráfico, terrorismo, etc.

CARABOBO

Mi Abuela paterna solía decir en su casa de La Barraca en Maracay, “Que tristeza de pueblo, que hasta el cura es loco”. Es lo que vive el bravo pueblo de esta región. Este mandatario sufre de serios trastornos más allá de lo simplemente sicológico. En una entrevista publicada por el portal Panam Post con el periodista Orlando Avendaño señalo Que “mientras Nicolás sea candidato yo no voy a ser candidato (…) Ahora, el día que él deje de ser presidente, porque se fastidie o considere que se tenga que retirar, no sé dentro de cuántos años —espero que dentro de muchos—; y todavía estoy por ahí; if I’m around,(alrededor) como dicen, y hay la posibilidad, pues bueno. ¿Por qué no? Yo creo que todo político tiene aspiraciones“. “Si fui alcalde, soy gobernador, fui embajador, fui diputado. A mí lo que me falta es ser obispo. Pero en este momento por supuesto no está planteado y estoy resteado con Nicolás y voy a salir como un huracán a buscarle votos“. Solo en la Venezuela chavista pudo ser Nicolás Presidente y él, Alcalde y Gobernador. Dios nos ampare.

ZULIA

CONFIRMADO Todo lo que dijimos del Alcalde Willy Casanova y el Festival de La Orquídea. La única obra que puede exhibir como proyecto. Pocos políticos opositores se atreverán a criticarlo. El culillo deviene en que el negocio es con VENEVISION. Rosales no lo hará. No lo invitarían más. Guanipa tampoco. Por nombrar dos. La cabeza del “Guiso” reposa en el Merenguero Omar Enrique y los directivos de VENEVISION. Ese “guiso” no es “New”. Ha sido Rojo y Azulito. En el pasado lo hicieron gestiones anteriores. Costaba hace algunos años, unos 4 mil millones de bolívares con el dólar a 70. Hoy la cifra es infinita. Implica pagar gastos de hospedaje, en hoteles 5 estrellas, comida, transporte y seguridad a todo el personal de trabajadores de VENEVISION y de artistas. Me lo confirma mi asesor Oscar García hijo, reconocido empresario artístico en el pasado. El gobierno nacional suministrará los dólares o los euros, nos imaginamos a la equivalencia del DICOM y por allí comienza el negocio.

VALE SEÑALAR Que el director de Seguridad ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo, de apellido Garrido, percatándose o sin darse cuenta, acuso al actual jefe de la policía Regional, del desastre en que se encuentra Polimaracaibo, que estuvo durante casi cuatro años intervenida bajo su conducción. Patrullas desvalijadas, estructuras destruidas… Si lo hizo con otro sentido pues hizo el papel de “ADAN EL DIA DE LAS MADRES”.

GUERRA A MUERTE ENTRE OMAR PRIETO Y ARIAS CARDENAS:

Omar siempre oculta su ineficiencia, emprendiendo ataques contra alguien. Es una estrategia aprendida de los políticos mediocres, que da resultado. Salvo algunos “opinadores” o habladores como yo, hasta que se le antoje meternos presos, nadie le ha cazado pelea en la oposición.

Omar no ha cumplido ni una sola de sus promesas. Prometió resolver el tema eléctrico y solo lo ha empeorado. A los efectos señalo en el diario Oficialista PANORAMA (Para que no digan que fue un invento opositor) sobre lo que recibió del Comandante 4F Francisco Arias: “Recibí un desastre en la gobernación”. Ya tiene prácticamente 100 días como Gobernador y la cosa va de mal en peor. Yo hice mutis, dándole chance para demostrar que tiene algo y hasta la fecha, salió “Pataruco” ese gallo. Agregó Omar además que el Zulia, bajo la gestión de su antecesor compañero de partido: “Este era un estado que estaba totalmente anarquizado, puedo decir como político que recibí un desastre”, “Apenas en mi gobierno fue que se creó la secretaría de enlace con Corpoelec nacional”. “Aquí había anarquía y el daño profundo que se le hizo con el contrabando de alimentos proveniente de Colombia y desde el punto de vista de la economía local es lo que estamos analizando un grupo de economistas, incluyendo, al exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, a Eddy Aguirre, decano de la facultad de Economía, al historiador Juan Romero a través de las secretarías de Asuntos Fronterizos y Asuntos Económicos (…)” Peor aún, literalmente acusó a Arias de jefe del “Bachaqueo” cuando el periodista sagazmente lo interrumpe: “— Pero aún se siente el bachaqueo…— Claro que tiene que sentirse porque la distorsión fue de dos años, penetraron mucho. El haber permitido que entraran las bandas, no para abastecer sino a llenarse de dinero con la no comercialización de los productos es lo que estamos contrarrestrando (…).”

No conforme con esto, OMAR también culpo a Arias del problema de la salud

“—En salud, usted nombró a los alcaldes padrinos de los hospitales más importantes, pero las mafias siguen instaladas… —El daño que se le hizo al sistema de salud en este estado es incalculable. Hemos encontrado depósitos con medicamentos que no se usaron (…), máquinas nuevas en caja que no se han instalado, equipos que no aparecen. Qué hizo la política revolucionaria, bueno cada alcalde hace un diagnóstico de esos hospitales más importantes en el caso de Maracaibo, el Chiquinquirá; San Francisco, el General del Sur (…) a mí me tocó el Universitario; fui y casi salgo corriendo (…). Aquí (en Zulia) funcionó la anarquía y el deja pasar. Estamos reactivando 21 CDI en el estado, para que los hospitales no colapsen. Todos los CDI que están alrededor del Universitario los estamos remodelando para que el hospital solo se encargue de operaciones específicas para los zulianos, los venezolanos y los extranjeros que a veces pagan millonadas. Estamos reactivando el Oncológico de Occidente con el oncológico Génesis Petit para que sirva de piloto y arranque”.

Lo insólito es que el Gobernador Prieto, respalda tácitamente todas las denuncias de corrupción en contra del Oncológico, curiosamente señaladas por Lester Toledo de Voluntad Popular, quien debió huir del país y a quién por cierto, también se le vínculo con Omar Prieto como Alcalde, en tanto y en cuanto y/o lo financiaba o lo “dateaba”. Hasta una hija del ex gobernador aparece señalada.

Omar nunca criticó la gestión siendo Arias Gobernador. ¿Por qué no lo hizo?

ARIAS, un 4F, respondió aconsejándole al Gobernador que no buscará más excusas y trabajara. O sea, lo llamo, palabras más, palabras menos, FLOJO. INEFICIENTE.

La gente de Arias tras bastidores molesta, acusa de que es un acto de poca hombría no decírselo al Comandante Arias, de frente, en el escenario de las reuniones.

Mucha habladera y ni un solo detenido, ni procesado. O sea, delitos sin delincuentes.

El Gran error de Omar Prieto: Creer que haría como en San Francisco, donde encontró, digan lo que digan, un municipio que tuvo buena gerencia y administración por Saady Bijany. No pudo poner a nadie preso, no hubo delitos, había planificación. Hasta una cantidad grosera de recursos le dejo Bijany y el logro de una demanda, que inapropiadamente se la adjudicó como logro Omar, cuando fue durante la gestión de Saady Bijany que se introdujo. Me refiero al pago de Banesco. Además Bijany no le dejo ni carga burocrática ni deudas.

Omar Prieto quiere gobernar al Zulia con los mismos que durante su gestión en San Francisco, tuvieron miles de fallas, solo que como hace ahora en Maracaibo, saco de los medios a los que criticaron su gestión. No practica la tolerancia.

