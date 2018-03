Deyna Castellanos lidera a Venezuela para la Copa América femenina

Publicado en: Actualidad, Deportes

Mar 19, 2018 12:23 pm

La hábil delantera Deyna Castellanos lidera el llamado de 22 jugadoras con las que Venezuela afrontará la Copa América femenina de Chile, que se disputará entre el 4 y el 22 del próximo abril, informó este lunes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado.



EFE

Castellanos, tercera en la última votación al premio The Best, es la única jugadora no profesional que aparece en el listado, cuyo grueso lo conforman 15 futbolistas de equipos colombianos.

La guardameta Andrea Tovar (Alianza), la volante Cinthia Zarabia (Junior) y la atacante Ysaura Viso (Unión Magdalena), todas de equipos cafeteros, también sobresalen en el llamado.

De las 22 citadas, solo la mediocampistas Maikerlin Astudillo, del Estudiantes de Guárico, no milita en alguna liga extranjera.

“Se buscó armar una convocatoria en la que tuviéramos un grupo de jugadoras para afrontar los distintos retos que se nos van a presentar, nos vamos a medir a tres estilos de juego muy distintos, la intención es estar preparados para cada uno”, dijo en el comunicado José Catoya, jefe técnico de las selecciones femeninas del país.

Venezuela integra el a primera vista difícil grupo B de la competición, junto a las favoritas Brasil y Argentina, así como Ecuador y Bolivia.

Debutará el 5 de abril ante las ecuatorianas en Coquimbo.

La Copa América entregará dos cupos directos y uno a la repesca al Mundial de Francia 2019, mientras los cuatro primeros se clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los dos finalistas obtendrán pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Catoya añadió que Venezuela aspira a “mejorar” sus actuaciones históricas en el torneo, para luego pensar en ganar un billete a la Copa del Mundo de 2019.

Lista de convocadas:

Porteras: Andrea Tovar (Alianza-COL), Lisbeth Castro (Audax/Corinthians-BRA), Malieke Pacheco (Cortuluá-COL).

Defensoras: Alexyar Cañas (Santa Teresa-ESP), Petra Cabrera (La Equidad-COL), Jaylis Oliveros (Atlético Huila-COL), Lisol Castillo (Unión Magdalena-COL), Nubiluz Rangel (Atlético Nacional-COL), Nairelis Gutiérrez (Unión Magdalena-COL), Yenifer Giménez (Aurillac Arpajon-FRA).

Mediocampistas: Neily Carrasquel (Junior-COL), Lisbeth Bandres (Alianza Petrolera-COL), Maikerlin Astudillo (Est. Guárico), Paola Villamizar (Audax/Corinthians-BRA), Cinthia Zarabia (Junior-COL), Marialba Zambrano (Cortuluá-COL).

Delanteras: Idalys Pérez (Cortuluá-COL), Oriana Altuve (Santa Fe-COL), Deyna Castellanos (Florida State-USA), Joemar Guarecuco (Cortuluá-COL), Gabriela García (La Coruña-ESP), Ysaura Viso (Unión Magdalena-COL).

EFE