Gana: Nacionalidad de Maduro se convierte en tendencia número uno de twitter

Mar 19, 2018 12:52 pm

Este domingo, el tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro convocó a los “guerreros del teclado” a realizar una protesta por la red social twitter desde las 7 de la noche con la etiqueta #RebelionContraElColombiano . A la hora, el hashtag era ya tendencia número uno en la red social.

El posicionamiento comenzó con una entrevista a Andrés Pastrana publicada en primera plana de El Nuevo Herald, en la cual el expresidente colombiano afirmó que no hay duda “que el gobernante venezolano Nicolás Maduro es en realidad colombiano, lo que lo convierte en un presidente ilegítimo y empaña con ilegalidad todas las acciones emprendidas por él desde que usurpó el poder en el 2013”.

La nota de El Nuevo Herald fue reproducida por varios medios latinoamericanos, incluyendo Infobae, la agencia de prensa mexicana Notimex, y el portal iraní en idioma español Hispan TV.

El conocido periodista Pedro Luis Flores, quien tiene un millón de seguidores, twiteó: “Finaliza hoy una semana en la que el expresidente de Colombia @AndresPastrana_ subió un Twitt que a mi juicio pasó muy por debajo de la mesa: que Maduro es colombiano. No es poca cosa que eso lo afirme un expresidente. Impresionante” (http://bit.ly/2DE5ZCA).

Por su parte, el tuitero @NaranjaRA escribió a sus 83 mil seguidores: “La nacionalidad de Maduro es el primer factor para que las fuerzas armadas desconozcan a su comandante en jefe sin que sea una falta militar…” (http://bit.ly/2ICnIxK).

Carlos Ortega, Presidente de la CTV, actualmente en el exilio, escribió: “¿Qué esperan políticos y militares venezolanos para pronunciarse en relación al tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro Moros, probado como está que es paisano de Juan Manuel Santos? Esto no es irrelevante como una vez afirmó la AN. Es un tema serio y de compromiso con el país”.

El Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko en su cuenta de twitter expresó: “Nunca podré comprender por qué la mayoría de la Oposición tomó con tanta indiferencia y desinterés el tema de la nacionalidad de Maduro. Algunos hasta asumían la postura de abogado del diablo. Algún día se sabrá”.

Este lunes en la mañana, el tema de la nacionalidad de Maduro continúa siendo tendencia en twitter, esta vez con la etiqueta “Según Pastrana”, quien desde España ratifica que: “El problema de Maduro no es que sea colombiano, sino que no es venezolano” . Según la Constitución no puede ser presidente”.

