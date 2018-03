Kuczynski dice que se salvará de ser destituido por Congreso peruano

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 19, 2018 3:52 pm

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó este lunes su confianza de que no será destituido el jueves por el Congreso, donde es acusado de mentir sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht.

“Yo sé que el jueves nos irá bien”, dijo el mandatario de derecha de 79 años en un discurso en la ciudad amazónica de Iquitos ante centenares de pobladores.

“Yo no abandono, yo no me rindo porque la misión (mandato) no ha terminado”, indicó Kuczynski mientras los asistentes al acto coreaban “sigue, sigue PPK” (las iniciales del presidente).

“Yo también tengo punche (fuerza) porque no me dejo patear por injusticias. Injusticias y abusos y mentiras, nosotros siempre vamos a luchar por el pueblo”, agregó.

El Congreso dominado por la oposición debatirá y votará este jueves una moción de destitución del presidente, quien sobrevivió hace tres meses a otro pedido similar.

El domingo, el mandatario aseguró que Perú sufrirá “un golpe de Estado” si el Congreso lo destituye.

Kuczynski resaltó que la imagen internacional de Perú se verá afectada si es destituido, en especial porque Lima acogerá la Cumbre de la Américas, el 13 y 14 de abril, a la que asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kuczynski afronta su segundo pedido de destitución en tres meses, luego de sobrevivir en diciembre a una votación similar en el Congreso.

El presidente está en el ojo del huracán desde que en diciembre Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a él mientras era ministro. Hasta entonces, el mandatario había negado todo lazo con la constructora.

Odebrecht también ha revelado en el último año que pagó un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, y que hizo aportes de campaña en 2006 y 2011 a los últimos cuatro ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido Kuczynski, y a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos ellos lo niegan.