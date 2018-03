LA FOTO: Trump ejecutando el bloqueo del petro

Mar 19, 2018 3:41 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó el lunes el uso de criptodivisas venezolanas a través de un decreto que prohíbe las transacciones a personas de Estados Unidos, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La orden prohíbe “todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital” emitida por el Gobierno de Venezuela desde el 9 de enero, según el comunicado.

Este es el momento en el que Trump ejecuta la “Orden Ejecutiva”.

Today, President Trump, joined by Vice President Pence, signed an Executive Order to take additional steps to stop the Maduro regime of Venezuela from attempting to circumvent U.S. sanctions by issuing a digital currency.

Read the Executive Order: https://t.co/ZQm6FFseUZ pic.twitter.com/D7PlTBoAOw

— The White House (@WhiteHouse) 19 de marzo de 2018