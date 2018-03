Coronel (r) Machillanda: Estamos en presencia militarmente de un toque de retreta, de alerta

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 19, 2018 1:05 pm

Una revuelta interna se viene llevando a cabo dentro de las filas castrenses, según el coronel del ejército en situación de retiro, José Machillanda Pinto. A su juicio dentro del componente armado, hay una irresponsabilidad de los que tienen el mando, aunado lo que explica, se entiende desde el punto de vista sociológico como la “miseria exponencial”.

Asegura que los que dirigen las Fuerzas Armadas, que según su tesis es un órgano militar que debe reconceptualizarse tras calificarlo como primitivo y sin capacidad.

“Todo este grupo de hombres se convertirán en la vergüenza de la sociedad venezolana, serán enjuiciados. Surgirá una nueva ética ciudadana y tendrá que imponerse un proceso de ética a lo interno de la organización militar”, dijo.

El también doctor en ciencia política explica la importancia de rescatar la república, debido a que señala que el sistema político venezolano ha sido destruido por los militares, por lo que sugiere mayor organización para no perder la República ni el gentilicio.

“Lo que está pasando en la organización es simple, no hay mandos, no hay comandos…No hay quien garantice el adiestramiento que le corresponde al personal de oficiales, suboficiales y tropas, hay al interno de la organización causas que se llaman necesarias y suficientes para que el estamento militar otrora, hoy cuerpo armado, sienta la necesidad de expresar por la vía de la violencia interna, por la vía de la insubordinación, y el desacato, que no está de acuerdo con lo que está pasando a lo interno”.

Machillanda enfatiza que se está en presencia de “un toque de retreta, un toque de alerta, un toque que debe ser interpretado como una acción a lo interno de la organización”, para que la sociedad civil, el sistema interamericano y el mundo, entiendan sobre la gravedad que existe en Venezuela.

Ante la presencia a través las redes sociales de paramilitares en el 23 de enero saludando a un General de la República, Machillanda expresó que el Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) no actuó, y el episodio solo quedó en declaración. Declara que existe “un cuadro doloroso y vergonzoso de inestabilidad” a lo interno de la organización armada.

El coronel retirado también sostiene que la convocatoria a elecciones para el próximo 20 de mayo, se podrían ver afectadas de continuar el conflicto militar, específicamente en sus operaciones.

“Si el plan república es un plan de seguridad, requiere que haya unidades, disciplina, efectivos y una orden de operaciones, si no hay efectivos, si no hay suficientemente hombres alrededor de lo que llaman los mandos, la pregunta que se hace cualquier venezolano es cómo se garantiza ese plan, quién va a ser el comandante, cuántos son los efectivos”, indicó.

Sobre las recientes degradaciones manifestó que han sido contrarias a lo que está establecido en la ley.

“Lo que ha hecho este régimen arbitrario y primitivo, son acciones de cobardía, no hayan que hacer con el cuerpo armado, hay supuestamente una confrontación entre lo que se llama el chavismo, que tiene que ver con el grupo de hombre que conspiraron para el golpe de estado del 4F (1992) y un grupo de individuos que han venido organizándose alrededor de Padrino López que quieren desplazar a quienes realmente se entienden como los depositarios de la conceptualización del militarismo en Venezuela”, puntualizó.

Sobre las detenciones de militares de alto rango en situación de retiro, las calificó de “brutales, primitivas y cobardes”, agregó que desde el alto gobierno se actúa en función del “chisme”, y se arresta, maltrata y vejan, a la gente porque fueron individuos que formaron parte de esa organización que llaman la revolución, y que no le son útiles, explicó.

Vea y escuche más de la entrevista realizada al Coronel (r) José Machillanda Pinto en el siguiente video: