Madre de Rodríguez Torres: El 4 de febrero trataron mejor a mi hijo que ahora (Video)

Mar 19, 2018 6:52 pm

Jeninie Torres de Rodríguez, madre del preso político Miguel Rodríguez Torres, declaró este lunes que a su hijo lo trataron mejor cuando estuvo preso el 4 de febrero de 1992 por el intento de golpe de Estado que participó junto al fallecido presidente Hugo Chávez.

“Yo tengo seis días que a mi hijo lo detuvieron y hasta este momento no me han dejado verlo ni siquiera una sola vez, (…) Hace 26 años el cuatro de febrero el fue tratado mejor. En esa oportunidad le dieron un telefoneo y el me llamo y me dijo mamá estoy bien”, expresó mediante un video compartido en la cuenta de Twitter del también ex ministro de la Defensa.

Asimismo, denunció que las autoridades actualmente no están funcionando y señaló que en Venezuela hay “mucha anarquía”.

“Aquí todo el mundo esta haciendo lo que quiere. Yo no sé en este momento quien dio la orden, él no tiene quien lo defiendo ya que no le han dejado pasar ni una carpeta”, agregó.

Agregó que Rodríguez Torres estaba trabajando para solucionar la fuerte crisis que atraviesa el país.

“No es mentira, aquí en este país hay hambre, hay necesidad, no hay medicina, eso no es mentira”, sostuvo.