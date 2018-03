Patricia de Ceballos: Seguiremos en la resistencia ante un régimen cada día más totalitario

Publicado en: Política, Titulares

Mar 19, 2018 3:13 pm



Familiares, abogados y dirigentes políticos se reunieron en Altamira Sur para conmemorar los cuatro años de lucha y resistencia que han mantenido Leopoldo López, Daniel Ceballos, Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel junto a más de 300 presos políticos desde que iniciara la persecución y represión brutal del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos durante las protestas del año 2014.

La activista de Voluntad Popular y esposa del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, Patricia Gutíerrez, destacó que a raíz de esos acontecimientos el régimen de Nicolás Maduro comenzó a encaminarse hacia la construcción de un sistema totalitario donde no tienen cabida quienes piensan distinto.

“En este acto no puede estar Leopoldo porque está preso, no puede estar Antonio Ledezma, Freddy Guevara, Carlos Vecchio o David Smolansky. Pero tampoco tachirenses como Renzo Prieto, José Vicente García o Lorent Saleh. Todos ellos presos o exiliados por querer un cambio para Venezuela, pero es que Nicolás Maduró ya no quiere encabezar un régimen autoritario sino que se encamina cada día más hacia al totalitarismo”.

En ese sentido, instó la también exalcaldesa de San Cristóbal a seguir el ejemplo de resistencia que han dado todos los presos políticos en Venezuela, quienes han sido castigados bajo el mismo patrón que Leopoldo López “el régimen que no le vamos a entregar nuestro país y cuando salgan el libertad serán estos jóvenes que hoy están presos quienes construirán #LaMejorVzla”.

Por su parte, la prometida del dirigente político de Voluntad Popular en Aragua y preso político Alexander Tirado, Maryan Hernández, destacó los tratos vejatorios a los que han sido sometidos no solo los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro sino también sus familiares.

“A mi encantaría ser la esposa de Alexander Tirado, pero es que desde hace cuatro años le han negado hasta ese derecho por pensar distinto. Yo cada vez que voy a visitarlo soy sometida a los tratos más degradantes e inhumanos por parte de los uniformados, sin embargo quiero decirles que eso nos da más fuerza de seguir luchando por una mejor Venezuela. “Mi prometido sigue fuerte en cuerpo y alma, y aunque no esté aquí físicamente para acompañarnos el día de hoy sigue en pie de lucha, padeciendo en carne propia el sufrimiento de todos los venezolanos”.

La hermana del también dirigente de la tolda naranja en Aragua Raúl Emilio Baduél, Andreina Baduel, respaldó estas palabras e hizo énfasis en que la libertad de ambos líderes está muy cerca.

“Hemos pasado ya por tres cárceles y la constante tortura, en mi caso sufro tanto a un hermano como a un padre preso. Pero seguiremos resistiendo y confiando en Dios porque lo vamos a lograr, el cambio está cerca y como dicen Alexander Tirado y Raúl Emilio somos la juventud, ímpetu y el aliento de #LaMejorVzla, no olvidemos nunca que Dios tiene un plan perfecto y si sufrimos ahora es porque nos acumula las alegrías”.

Dirigencia política: presos políticos son el orgullo de la tolda naranja

Asimismo la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo calificó a estos dirigentes injustamente presos como el orgullo de la tolda naranja e invitaron a continuar la lucha por una Venezuela donde no haya un solo preso político.

“Hoy nos preguntamos porque el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido este ensañamiento por cuatro años. Pues ellos están presos por ser líderes y seguir las ideas de libertad y rebelión de nuestro hermano Leopoldo López. A Daniel Ceballos le acusan por un crimen militar, mientras a Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado les han ratificado la condena por protestar pacíficamente con un megáfono y una cruz de madera. A cuatro años de su injusto encarcelamiento puedo decir que son el orgullo de Voluntad Popular”, señaló Pichardo.

Por su parte, el coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, aseguró que la lucha no acabará hasta que todos los venezolanos sean libres de las cadenas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro.

“Recuerdo hace un par de años estábamos en San Cristóbal conmemorando los dos años de prisión injusta, allí vimos que José Vicente García había regresado del exilio para luchar por el país. Hoy José Vicente está preso por empuñar armas como una bandera o un megáfono, pero por sobre todo por soñar con un país distinto. Pero es que hoy todos somos prisioneros, presos del hambre como dice Daniel Ceballos, pero también está preso el trabajador público que teme que lo despidan por pensar distinto o el joven que se va del país para buscar un futuro. Venezuela vale la pena y seguiremos en la lucha hasta que todos sean libres” enfatizó Mejía.

En el acto también participaron los antiguos presos políticos Stacy Escalona y Luis Martínez, así como la madre de Geraldine Moreno, Rosa Orozco, junto a abogados y dirigentes políticos de la tolda naranja.



Nota de prensa.