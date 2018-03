Pedro Castro Guillén: ¿Cuál es la demanda de los venezolanos?

Publicado en: Opinión

Mar 19, 2018 7:01 am

La demanda fundamental de la sociedad venezolana es la articulación de los diversos sectores sociales y políticos para la conformación de una estructura de fuerza que logre la baja política del régimen chavista-madurista que es la expresión del deseo de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos.

Esto es lo que se pretende con el FRENTE AMPLIO PARA LA DEFENZA DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA (FA), un gran dialogo social que unifique los diferentes reclamos sociales: la lucha por alimentos y medicinas, por una estructura de asistencia sanitaria eficaz y eficiente, la lucha contra la delincuencia, la lucha por la defensa de los derechos civiles, la lucha por el respeto de los DD.HH. Estas diferentes demandas alcanzan su punto de equivalencia en la lucha por elecciones libres y democráticas en virtud de que sólo con el regreso a la democracia y a la vida republicana podremos salir del Estado de Naturaleza donde nos ha colocado el socialismo en el siglo xxi.

Ahora bien, lo que se plantea con el FA no es que la lucha contra el régimen Chavista-madurista, se concentre en la solicitud de elecciones, sino que desde cada una de las luchas particulares: por comida, medicinas, salarios con real poder adquisitivo, por justicia, por los derechos humanos, se vayan sumando esfuerzos para conseguir una masa crítica social y política que derrote política y socialmente al régimen y permita el cambio hacia democracia. Es decir, el Frente no debe ser una mera superestructura política sino el gran coordinador de diversos frentes de lucha que active a la ciudadanía en aquellas demandas que más los agobia y permitan no sólo la expresión de descontentos sino cambios reales en las condiciones de vida de los ciudadanos. Activados en los diversos frentes es como se logrará el proceso de acumulación política y el discurso social que logre articular diferentes luchas para salir del madurismo.

A lo largo de todo el territorio nacional los diferentes sectores que componen el FA se han activado para construirlo en cada Estado y cada Municipio del País. Esto nos plantea una organización que podrá impulsar las luchas sectoriales y regionales y encausarlas hacia el fin propuesto como es la salida del socialismo y el retorno de la democracia.

El FA en la medida en que expresa la posición no sólo de los sectores nacionales, sino que se alinea con la Comunidad Internacional en la denuncia de las elecciones presidenciales de mayo, como contrario a lo estipulado en la Constitución del 99, y violatorias de la normativa vigente en materia electoral, construye su reclamo de elecciones libres sobre la base de que no sólo se debe garantizar el derecho a votar, sino que se debe garantizar coextensivamente el derecho a elegir. Las elecciones deben ser la garantía para la expresión democrática y esto no está garantizado por el actual CNE, que se ha convertido en el ministerio electoral para garantizar que Maduro permanezca en el poder.

La lucha del FA por elecciones libres es lo que permite articular el conjunto de fuerzas sectoriales, regionales, gremiales, sociales y políticas para el rescate de la Democracia.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog