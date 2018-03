Señales de que tuvo el peor sexo de su vida contigo

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 19, 2018 12:44 pm

La relación que sigue entre ustedes después de tener intimidad, es una clave para que te percates si ese hombre te toma en serio o solo está jugando contigo. Es por ello, que hoy te daremos a conocer las señales cuando un hombre “ha tenido el peor sexo contigo” y solo quiere alejarse.

NO LE GUSTA ESTAR A SOLAS JUNTO A TI

Si su encuentro sexual fue extremadamente trágico para él, pondrá cualquier pretexto para evitarte lo más posible; ya que no quiere volver a repetir el incómodo momento.

SE ALEJA

Si tuviste intimidad con algún amigo, él podría llegar a alejarse si considera que la intimidad fue muy mala contigo. Incluso, la amistad podría llegar a terminarse.

BURLAS

Él podría decirte directamente “lo mala” que eres para el sexo y hacer chistes groseros sobre ello.

INDIRECTAS

Ya sea en persona o de manera virtual, él siempre hace comentarios en donde donde subraya constantemente que tu desempeño sexual “no es para nada bueno”.

TE DEJA EN ‘VISTO’

Esto es muy común. Si antes te contestaba casi inmediatamente, ahora podría tardarse horas o incluso no hacerlo, ya que ha obtenido lo que quería [y no le gustó]. Claro está, que ese chico no te quería de verdad.

Si hace alguna de estas cosas, es hora de que pongas un alto y te alejes de una vez por todas. Tu valor no radica en que seas buena o mala en la cama.

Nota tomada de Soy Carmín.