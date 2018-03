Colectivos amedrentaron a familiares de este grandeliga por pronunciarse contra Maduro

Publicado en: Actualidad, Deportes

Mar 20, 2018 2:02 pm

El 29 de marzo, Robinson Chirinos estará detrás del plato para el partido inaugural de la temporada de los Rangers de Texas en el Globe Life Park en Arlington. Mientras tanto, en Houston, su hermana Rusmery Thais Chirinos de Blanco abogará por el refugio seguro del asilo político en los Estados Unidos. Ella le dirá a un entrevistador de la Oficina de Asilo del Servicio de Aduanas e Inmigración sobre un día del año pasado cuando hombres armados la mantuvieron junto con su familia durante horas dentro de su apartamento en Maracaibo, estado Zulia.

Por Evan Grant / Dallas News

Y ella les contará sus preocupaciones por regresar.

“Sí, mucho”, dijo en español la semana pasada cuando le preguntaron si temía por su vida. “Si vuelvo, las cosas podrían ser mucho peores la próxima vez”.

Como si la última vez no fue lo suficientemente malo.

La última vez fue el 23 de julio del año pasado. Fue un día de béisbol peligroso para Chirinos. Acababa de volver a jugar regularmente detrás del plato para los Rangers cuando un tiro arriba de la línea de tercera base lo llevó al camino de un corredor de Tampa Bay que se aproximaba y provocó otra colisión. Las colisiones son especialmente preocupantes para Chirinos, quien se perdió la temporada 2012 debido a los persistentes síntomas de conmoción cerebral. Si bien evitó una lesión en la cabeza en esta ocasión, una resonancia magnética a última hora de la tarde reveló un esguince en el tobillo que le costaría la materia prima más preciada del béisbol: el tiempo de juego.

Fue casi al mismo tiempo que los pistoleros irrumpieron en el restaurante de su hermana.

Entraron en la pequeña bodega y restaurante buscando a “la hermana de Robinson Chirinos”, para informarle a Robinson Chirinos que si persistía en protestar contra el gobierno venezolano, junto con un puñado de otros jugadores de Grandes Ligas criollos, su familia estaba en peligro.

Rusmery y su esposo operan varios de los pequeños restaurantes de comida rápida alrededor de Maracaibo. Alrededor de las 5:00 pm, relató Rusmery, cinco hombres ingresaron al restaurante anexo al departamento donde viven Rusmery y su familia. Obligaron a los empleados a abrir la puerta del apartamento conectado.

Saquearon y robaron el departamento, dijo ella. Tenían a Rusmery, a su esposo, Robing, y a sus dos hijos, Victoria, de 13 años, y Sebastian, de 5 años. Forzaron a la familia a alimentarlos. Como un gesto de despedida, dispararon al techo.

Insinuaron que si regresaban, los disparos serían dirigidos a otra parte. Rusmery dijo que llamó a la policía para presentar un informe, pero no se realizaron arrestos.

Al día siguiente, relató la historia a su hermano.

“Fueron a Maracaibo, a cuatro horas de distancia de mi casa en Punto Fijo, y encontraron a mi hermana, fue entonces cuando me di cuenta de cuánto peligro había para cada parte de mi familia”, dijo Chirinos. “Gracias a Dios, al menos, estaban bien físicamente. Ellos hicieron mucho mentalmente, pero al menos no se llevaron a nadie.

“No solo me imagino cómo se sentía sino también por lo que pasaron los niños”, dijo. “Estaban allí. Lo vieron. Lo escucharon. Esos niños todavía tienen en sus mentes las caras de las personas. Temían hablar conmigo incluso en mi casa sobre eso”.

Dijo Rusmery: “Eran tan agresivos. Nunca olvidaré ese día por el resto de mi vida. Cuando sacaron las armas y comenzaron a disparar, eso es algo que nunca olvidaré”.

Este episodio ha llevado a Chirinos por un camino para evacuar a unos 10 miembros de su familia, colocándolos en Texas y tratando de navegar por el laberinto de la obtención de varias visas para mantenerlos a salvo legalmente. Sus padres han podido obtener algunas excepciones médicas ya que su padre, Roberto, se está recuperando de dos derrames. A su hermano menor, Ronny, se le otorgó una visa de estudiante que le permitió matricularse en Brookhaven College. La ruta más viable para Rusmery, a quien se le negó una visa de estudiante: solicitó asilo político.

Chirinos hacía tiempo que estaba haciendo planes para evacuar a su familia. Sabía que no podía seguir expresando su oposición a la crisis económica y de derechos humanos en su país de origen sin realizar contingencias. En los últimos tres años, ha estado entre los jugadores de Grandes Ligas nacidos en Venezuela que apoyan a las masas que luchan en su país y es la voz principal en el club house de los Rangers que incluye a los venezolanos Elvis Andrus, Rougned Odor y Martín Pérez.

Ayudó a reunir a notables grandeligas el año pasado para un video en apoyo de los estudiantes que protestaban. El verano pasado, justo una semana antes de que Rusmery fuera amenazado, Chirinos y Pérez participaron en una votación simulada, junto con otros 2,5 millones de venezolanos, en protesta por el intento del presidente Nicolás Maduro de convocar una Constituyente.

Pero hubo problemas para sacar a la familia rápidamente.

La lenta recuperación y rehabilitación de su padre por un ataque cerebral retrasaron el proceso. Después del incidente de julio, Chirinos ordenó a su hermana que regresara a Punto Fijo, contrató seguridad adicional y se fue a trabajar en el alquiler de un avión para transportar a sus padres y la familia de su hermana a Dallas. No habría más retrasos. Volaron a Aruba, luego tomaron un vuelo comercial a Dallas.

Esa fue la parte fácil. Ahora están a merced del proceso de inmigración.

Dentro de las dos semanas de su entrevista, se llamará a Rusmery a Houston y se le otorgará asilo o se le presentará una moción para que inicie el proceso de deportación. Si se le concede el asilo, ella sería elegible para el estado de residente en un año y podría comenzar el proceso hacia la ciudadanía.

No es un momento particularmente bueno para navegar el sistema de inmigración. La inmigración se ha convertido en un tema político polarizador y, de acuerdo con el abogado de inmigración de Dallas Paul Zoltan, la investigación exhaustiva ha hecho que el proceso sea mucho más difícil. Zoltan dijo, sin embargo, que las amenazas de usar a Chirinos por su nombre deberían ayudar a fortalecer el caso de asilo.

“Creo que alguien que venga de Venezuela tendrá un caso fuerte”, dijo Zoltan. “Pero todavía hay una posición más fuerte ahora que pueden ser reclamos sin mérito. El objetivo de las entrevistas es llegar a la verdad, y los oficiales de asilo hacen un buen trabajo al llegar allí”.

“Me preocupa -el proceso-, pero no tengo otras opciones”, explicó Rusmery. “Rezo para que las cosas funcionen correctamente y no tenga que volver atrás y arriesgar mi vida. Hay tantas emociones que me atraviesan con todo lo que ha pasado, pero es el riesgo que tengo que correr, es un riesgo mayor quedarme allá -en Venezuela- y que mi familia sea atacada”.

Sin embargo, Chirinos promete no detener su campaña por la justicia social en su país de origen. Él opera una fundación de caridad allí y entregó un contenedor con alimentos y otros suministros en enero. Tuvo que debatir con su esposa, Heidy, sobre su seguridad y luego estuvo acompañado por siete guardaespaldas durante el viaje de tres días a Punto Fijo, pero los suministros fueron entregados y él regresó a salvo.

“Si no hablamos, ¿quién lo hará?” dijo el careta. “Tenemos una plataforma y la tenemos para un propósito. Si no podemos usar esta plataforma y no decimos nada, entonces, de alguna manera, apoyamos lo que [el gobierno] está haciendo allí. Yo tengo la oportunidad de hablar, y creo que es algo que las personas necesitan saber”.